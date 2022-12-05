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Отцу Марии Колосниковой дали 10-минутное свидание с дочерью 

Мария Колесникова 

Отцу одной из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой дали 10-минутное свидание с дочерью в гомельской исправительной колонии, сообщил в понедельник телеграм-канал другого белорусского оппозиционера Виктора Бабарико. Информацию подтвердили государственные СМИ Беларуси. Сообщается, что свидание проходило под наблюдением сотрудников ИК, и что Колесникова сильно похудела.

Ранее Марию Колесникову перевели из госпиталя, где она была прооперирована, обратно в колонию, в которой она отбывает срок. В понедельник стало известно, что врачи поставили ей диагноз "прободная язва".

28 ноября находящая в заключении Колесникова была госпитализирована в тяжёлом состоянии в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле. В качестве причин произошедшего белорусская оппозиция называла "хирургическую патологию", которая могла развиться из-за плохого медицинского обслуживания. Незадолго до госпитализации Колесникова была отправлена в штрафной изолятор.

29 ноября заключённую прооперировали.

Мария Колесникова на выборах президента Беларуси 2020 года, которые закончились массовыми протестами против Александра Лукашенко, а затем - массовыми репрессиями против участников митингов, возглавляла штаб оппозиционного кандидата Виктора Бабарико, а позже, после его ареста, работала в команде ещё одного кандидата, Светланы Тихановской.

В сентябре прошлого кода действующие власти Беларуси приговорили Колесникову к 11 годам колонии, признав её виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах, угрожающих национальной безопасности, и создании экстремистского формирования. Правозащитные организации считают Колесникову политической заключённой, её освобождения требовали ведущие мировые политики.

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