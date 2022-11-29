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Штаб белорусского оппозиционера сообщил о госпитализации лидера оппозиции Марии Колесниковой

Один из лидеров протестов против белорусского лидера Александра Лукашенко в 2020 году Мария Колесникова госпитализирована в реанимацию больницы скорой помощи в Гомеле из колонии, где она отбывает срок. Об этом сообщил телеграм-канал штаба бывшего кандидата на пост белорусского президента Виктора Бабарико.

В сообщении штаба, который Колесникова возглавляла перед выборами, говорится, что оппозиционер была доставлена в больницу в понедельник, 28 ноября. Она была госпитализирована в первое хирургическое отделение с хирургической патологией. В понедельник её прооперировали, она находится в стабильно тяжёлом состоянии.

Администрация колонии информацию не комментировала. Хирургические патологии могут развиться из-за плохого медицинского наблюдения. Сообщается, что незадолго до госпитализации она была отправлена в штрафной изолятор, когда, на какой срок и за что — неизвестно.

В сентябре прошлого кода Колесникова была приговорена к 11 годам колонии за организацию протестов против Лукашенко. Её признали виновной в заговоре с целью захвата власти, призывах против национальной безопасности и создании экстремистского формирования. Правозащитные организации считают её политической заключённой, её освобождения требовали ведущие мировые политики.

  • Протесты против Александра Лукашенко в 2020 году начались перед президентскими выборами и продолжились после того как он в шестой раз подряд был объявлен их победителем. Виктор Бабарико, штаб которого возглавляла Колесникова, отправлен в тюрьму. Другого кандидата, Светлану Тихановскую, в команде которой работала Колесникова, вынудили покинуть страну.
  • Адвокат Колесниковой Владимир Пыльченко в жалобах на отказ в допуске к Колесниковой в колонию указывал о своих опасениях за состояние её здоровья. Никакой реакции на жалобы и обращения от правоохранительных органов не последовало.

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