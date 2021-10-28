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Отцу соратника Навального Ивана Жданова продлили арест до января

Юрий Жданов

Суд в Нарьян-Маре продлил до 12 января 2022 года арест отцу оппозиционного политика Ивана Жданова - Юрию Жданову. Об этом сообщил адвокат Владимир Воронин. Жданова-старшего обвиняют обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге. Официально дело касается работы Жданова в составе жилищной комиссии поселка Искателей в Ненецком автономном округе.

По версии следствия, летом 2019 года Юрий Жданов в составе комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру местной жительнице Юлии Ветровой по договору социального найма. Спустя год выяснилось, что эта семья ранее получала денежную компенсацию вместо жилплощади, и через суд сделку признали недействительной. Ветрова квартиру вернула.

Ранее суд отказался отпустить 67-летнего Жданова под домашний арест, несмотря на его проблемы со здоровьем и перенесенный во время ареста COVID-19, - сообщает Север.Реалии.

  • В конце марта в доме Юрия Жданова в Ростове-на-Дону прошёл обыск, во время которого он был задержан. Позже его арестовали по делу о превышении должностных полномочий во время работу советником главы администрации поселка в Ненецком автономном округе. Сын считает, что уголовное преследование отца связано с его, Ивана Жданова, политической деятельностью.
  • В мае в уголовное дело Юрия Жданова добавили вторую статью – "мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере".
  • Рассмотрение дела по существу началось в Нарьян-Маре несколько дней назад. Сейчас в суде объявлен перерыв, он возобновится 22 ноября.
  • Иван Жданов — экс-директор Фонда Борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, запрещён в России) и соратник политика Алексея Навального. Против него также возбуждён ряд уголовных дел, он находится за границей.

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