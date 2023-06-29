Отцу соратника Навального Ивана Жданова в колонии подбросили лезвие

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что его отцу Юрию Жданову, который отбывает срок в колонии по обвинению в мошенничестве, подбросили лезвие в наволочку. Это распространённый в местах заключения способ спровоцировать ужесточение мер содержания.

По словам Ивана Жданова, его отец нашёл лезвие и сразу выбросил.

"Но представляете, рапорт об обнаружении лезвия был уже составлен. Только лезвия никакого нет. Но разве это подлецов волнует? Теперь у отца берут объяснения и будут накладывать взыскание." - написал Жданов у себя в твиттере.