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Отцу соратника Навального Ивана Жданова в колонии подбросили лезвие

Юрий Жданов

Бывший директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал, что его отцу Юрию Жданову, который отбывает срок в колонии по обвинению в мошенничестве, подбросили лезвие в наволочку. Это распространённый в местах заключения способ спровоцировать ужесточение мер содержания.

По словам Ивана Жданова, его отец нашёл лезвие и сразу выбросил.

"Но представляете, рапорт об обнаружении лезвия был уже составлен. Только лезвия никакого нет. Но разве это подлецов волнует? Теперь у отца берут объяснения и будут накладывать взыскание." - написал Жданов у себя в твиттере.

  • В феврале 2022 года суд в Архангельске приговорил Юрия Жданова к трём годам лишения свободы, заменив ему условный срок на реальный.
  • Отца политика обвиняли в превышении должностных полномочий – якобы он занимался жилищными махинациями, когда работал в администрации поселка Искателей Ненецкого автономного округа.
  • Иван Жданов считает, что его отца подставили, а дело сфабриковали в связи с его политической деятельностью как соратника оппозиционного политика Алексея Навального.

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