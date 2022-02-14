Ответ России Украине: РФ "не ведёт необычной военной деятельности"

Россия утверждает, что не ведёт никакой "необычной военной деятельности" на своей территории и, напротив, обвиняет Украину в подготовке силовой операции в Донбассе. Об этом говорится в ответе России на поступивший ранее запрос Украины. Киев через механизмы ОБСЕ запросил у России информацию по поводу военной активности у границы и в аннексированном Крыму.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что от России не поступило ответа на этот запрос, поэтому Украина запросила - в рамках так называемого Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности - экстренную встречу с Россией на платформе ОБСЕ.

Однако ответ России на украинский запрос всё же имел место - хотя и негативный. Его текст есть в распоряжении Радио Свобода.

В документе говорится, что у России есть "все основания" оставить запрос Украины без удовлетворения, поскольку в нём содержатся "провокационные заявления" относительно Крыма. Далее в нём сказано, что Россия не ведёт на своей территории необычной военной деятельности, и поэтому положения Венского документа неприменимы. Также в документе говорится, что в Луганской и Донецкой областях якобы сосредоточены более 120 тысяч украинских военных, готовых к ведению боевых действий. Запрос Украины назван отвлечением внимания "от подготовки силового решения внутриукраинского конфликта".

Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развёртывания.

Вечером 11 февраля Украина заявила, что запросила у России информацию по поводу военной активности у границы и в аннексированном Крыму. Кремль это сообщение не комментировал. 13 февраля стало известно, что аналогичный запрос в Минск был направлен странами Балтии. Встреча по этому запросу назначена на понедельник, — говорится в сообщении в твиттер-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.

В случае, если Россия согласится участвовать во встрече, вести её также будет Польша. По итогам заседания государствам может быть рекомендовано принять меры для стабилизации приграничной ситуации и прекращения вызвавшей озабоченность военной активности.

Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва готовится к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.