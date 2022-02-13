Киев запросил встречу с Москвой для обсуждения военной активности России у украинской границы. Это сделано в рамках международного соглашения 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Встреча в рамках так называемого Венского документа запрошена после того, как Москва не ответила в рамках соглашения на отправленный Киевом запрос о перемещении войск, — сообщил в твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Россия должна выполнять обязательства для снижения напряжённости и укрепления безопасности участников договора, заявил украинский министр.

Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развёртывания.

Вечером 11 февраля Украина заявила, что запросила у России информацию по поводу военной активности у границы и в аннексированном Крыму. Кремль это сообщение не комментировал. 13 февраля стало известно, что аналогичный запрос в Минск был направлен странами Балтии. Встреча по этому запросу назначена на понедельник, — говорится в сообщении в твиттер-аккаунте председательства Польши в ОБСЕ.

В случае, если Россия согласится участвовать во встрече, вести её так же будет Польша. По итогам заседания государствам может быть рекомендовано принять меры для стабилизации приграничной ситуации и прекращения вызвавшей озабоченность военной активности.

Киев неоднократно сообщал о значительном усилении воинской группировки России на границе двух стран. Страны Запада заявляют, что Москва готовится к масштабной войне с Украиной. Кремль это отрицает, а перемещение войск называет своим внутренним делом.