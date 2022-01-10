"Путин из Кремля живым не уйдёт". Рунет о будущем Казахстана и России

Уже который день Казахстан остаётся главной темой обсуждения в Рунете. Но акценты сместились. Если раньше блогеры обсуждали немирный характер протестов, погромы и ввод войск ОДКБ, то теперь разговор идёт о том, что дальше ждёт Казахстан и его население. А также и жителей России и Беларуси.

Российские "патриоты" и коммунисты уже делят Казахстан на части.

Дмитрий Аграновский

На фоне событий в Казахстане, снова пошли разговоры вроде "нам нужны только северные районы", "нам нужна Украина без Львова" и т.п. Это абсолютно недопустимо. Наши предки 1000 лет собирали Державу. Все цари и генеральные секретари в этом были едины. И уверен, что мы не вправе рассуждать, какие территории, которые они кровью полили, нам нужны, а какие нет. Россия должна быть восстановлена в исторических границах.

Владимир Тор

Патриарх Кирилл назвал Алма-Ату, ранее - русский город Верный «территорией исторической Руси».

«Все мы знаем, что на территории нашей некогда единой огромной страны сегодня происходят тяжелейшие события, — сказал патриарх в слове после ночной литургии в Храме Христа Спасителя. — Люди столкнулись в тяжелейшем гражданском конфликте, реально проливается кровь. И это совсем рядом, это на территории исторической Руси, и потому мы не можем быть безразличными к этому пролитию крови, к этим столкновениям, к этому человеческому беспорядку. И сегодня в меру своих сил я молился, чтобы Господь приклонил милость Свою к народу Казахстана, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы водворился мир».

Напомню, что в Казахстане - 3,5 млн русских. Из них 3/4 млн русских - непосредственно в Алма-Ате и окрестностях.

Сергей Марков

Казахстан, черный огонь рано или поздно вызывается наружу. Кризис показал слабость, хрупкость государственности постсоветских стран. Если бы не помощь России, Казахстан мог легко развалиться. Юг с Алма-Атой уже почти захватили мятежники. Север остался бы с президентом Токаевым.

Эта государственность почти во всех постсоветских странах не имеет серьезной исторической основы. Поэтому там так много в учебниках исторических фейков и вранья про угнетения российским империализмом. То есть чем меньше реальной своей истории, тем больше вранья про историю. Надо придумывать что то для объяснения отделения от России.

Но не было никакого угнетения, когда они были в составе России. Было уважение к национальной специфике - это отличительная особенность российского имперского проекта. Было подключение к российской модернизации. А в советское время был даже приоритет для нероссийских республик, были финансовые вливания, была "обратная дискриминация ", то есть приоритет для титульных наций. Был бурный социально экономический прогресс во всех республиках. А социальная деградация началась как раз после получения независимости.

Все 30 лет и сами элиты воспринимают эту государственность как временную. Именно поэтому такое чудовищное разграбление своих стран. Грабят страну и вывозят в Лондон и Дубай. А население остается полунищим. Именно против этого были массовые протесты в Казахстане - против того, что элита грабит свою страну. А дети министров и миллиардеров занимают ключевые позиции, получая огромную ренту либо как чиновники либо как олигархи монополисты. И кутят в Лондоне и Дубае. Независимость постсоветских стран поэтому нужна богатым элитам, а большинство население молча сжимает кулаки от обиды, от ненависти и от безысходности.

Миллионы не любят олигархов. А вот "золотых" детей олигархов и министров, которые заняли все самые выгодные места, - миллионы ненавидят лютой ненавистью. Ненавидят до дрожи в голосе, до темноты в глазах. И этот черный огонь в их душах всегда готов вырваться на площади.

Михаил Виноградов

В соцсетях оживились адепты "русского мира", мечтающие о тотальной интеграции c Казахстаном - раз уж с Украиной все криво вышло, а с Беларусью, возможно, еще выйдет.

Самое время напомнить нехитрую мысль о том, что задачи территориальной экспансии и защиты русских во всем мире не тождественны, а во многом противоположны друг другу.

Защита русских (в которой я не вижу ничего плохого и даже наоборот) предполагает уважение к их "сегодня", а не только трансляцию тезиса о том, что их пребывание вне границ России временное, неправильное и какое-то ненастоящее.

У одних русских есть ощущение, что для их защиты им нужно было бы жить внутри России - и этому не так сложно помочь без изменений границ. Без изменений границ это даже будет легче и проще.

У других - помочь добиться от правительств их стран их языковых и прочих специфических потребностей, в том числе недопущения появления карьерных потолков по этническому признаку. Эта задача решаема не во всем, но, если сделать ее приоритетом, можно кое чего достичь.

У третьих - не мешать их сегодняшнему дню и их сегодняшней стране, но по возможности ассистировать языку, культурному обмену и прочим гуманитарным запросам. Не создавая им репутацию мечтающих вернуться в большую империю и тем самым не подставляя под удар местных.

Четвертым вообще совсем не хочется никакой помощи и никакого русского мира. И этот выбор тоже стоит принимать, а не пенять им, что они просто не понимают своего счастья.

Но все это нудно и скучно тем, для кого приоритет - геополитика и/или территориальная экспансия, а лозунг защиты русских - инструмент, а не цель.

Борис Межуев

Империя восстанавливается. Если президент призывает Россию, то есть ОДКБ, о братской помощи, это означает, что Россия уже не уйдёт. А зачем уходить, если никто в мире и не протестует особенно, и страна в общем сама идёт к нам в руки? А за ней открывается Азия. Неужели кто то всерьёз думает, что все завершится присоединением Северного Казахстана?

"Либералы" считают, что власть в Казахстане, Беларуси и России отныне целиком и полностью держится на штыках, никаких других источников легитимности у неё не осталось.

Павел Пряников

В Казахстане, как и везде в Северной Евразии, выборы фальсифицируют. Но, оказывается, в Казахстане гораздо больше низовых избиркомов выдают наблюдателям реальные протоколы, чем в других странах постСССР. Вероятно, это такая форма мягкого саботажа низовых чиновников, особенно в регионах, настроенных против их Центра (такое было и на последних выборах в Белоруссии, где по настоящим протоколам мы увидели, что Тихановская победила Лукашенку примерно 60:40).

На президентских выборах-2019 Токаеву нарисовали победу с 71% при явке в 77%. У электорального географа Киреева увидел реальные цифры по протоколам низовых избиркомов. Во-первых, реальная явка была 36-37%. Во-вторых, занявший официально второе место Амиржан Косанов с нарисованными ему 16% в реальности скорее всего победил Токаева.

При этом Косанов получил наибольшее число голосов там, где сейчас находится эпицентр протестов. Так, по Мангитауской области (запад Казахстана, Прикаспий) по 70% реальных протоколов (вот это уровень саботажа у мелкого начальства на этой территории!) Косанов опережал Токаева с перевесом 68% на 29%.

Алма-Ата: Косанов пусть с небольшим перевесом, но тоже победил Токаева. При этом среди молодёжи у Токаева был настоящий разгром: например, на избирательном участке в Казахском Национальном Техническом Университете у Косанова было почти в 10 раз больше голосов, чем у Токаева! 87% голосов! В Казахском Национальном Университете результаты для Токаева чуть лучше: за Косанова в три раза больше голосов, чем за Токаева.

В Уральске явка 38,7%, Косанов 49,93%, Токаев 40,45%. По всему северу, особенно с высоким процентом русских, Косанов почти везде победил Токаева.

Единственная территория с неоспоримой победой Токаева – Нур-Султан (Астана): у Токаева 54%, у Косанова 37%. Столица в итоге и осталась городом без бунтов.

Токаев – президент «нарисованный»

Т.е. Токаев – президент «нарисованный». Уже в 2019 году он в реальности проиграл на выборах. Вероятно, в 2020 и 2021 годах в связи с кризисом настоящие рейтинги Токаева ушли ещё ниже (скорее всего, процентов 20-25). А сейчас после бунтов он будет «покоиться» даже не на PR-технологиях (для Северной Евразии это ещё терпимая ситуация), а только на штыках. Как Лукашенко, с реальным рейтингом процентов 5-7.

Но, как уже писал не раз, в С.Евразии рейтинги (и настоящие результаты на выборах) не значат ничего. Ельцин правил с рейтингом 2%. Значат же медийные рычаги (сегодня – ещё и контроль за интернетом), а также лояльность спецслужб.

Роман Попков

Павел Пряников верно отмечает: Токаев – это "нарисованный" президент, который еще в 2019 году скорее всего проиграл на выборах - это видно по множеству несфальсифицированных протоколов участковых комиссий. А теперь, после кровавого подавления протестов, диких токаевских выступлений с призывами пленных не брать, патронов не жалеть, с приглашением в страну чужеземных войск - реальный рейтинг Токаева и вовсе будет полностью мусорным, процентов десять. Как у Лукашенко.

И вот мы действительно сталкиваемся с новой для Северной Евразии реальностью: власть диктаторов тут стоит теперь даже не на пиар-техологиях, не на пропаганде, а только и исключительно на штыках. Ну каким пиаром теперь можно обмануть белорусов? Какой пропаганде теперь поверят казахи? Нет, только штыки, и реальный рейтинг 10% или даже меньше.

Павел вспоминает в этой связи Ельцина образца начала 1996 года, у которого рейтинг был 2% и любой телеграфный столб в России был популярнее Ельцина, победил бы его на грядущих выборах. Но Ельцин-то в итоге сделал ставку на пропаганду и жесточайший, ядреный пиар, и с их помощью кое-как победил. Без штыков, дубинок ОМОНа, запретов оппозиционных партий и прочих рецептов Коржакова.

Нынешние геронтократы даже с помощью самого адского пиара победить ни на каких выборах не способы уже. Только произвольно нарисованные на уровне ЦИК цифры и закрепление этих "результатов" штыками. Думаю, Россию в первой половине 2020-х ждет этот же путь. Реальный рейтинг стареющего бункерного деда - сильно ниже половины, и категорически не поднимаемый выше. Произвольно, от балды нарисованные цифры на выборах. Для недовольных - штыки. Да собственно, мы так уже и начали жить с 2020 года.

После того, что произошло в Казахстане, россияне и белорусы уверены, что никакого транзита власти в их странах теперь не будет.

Марат Берёзов

Читаю разнообразную аналитику по Казахстану и прихожу к простому выводу: Токаев - это Медведев, который смог.

Иван Бабицкий

Какое-то новое ощущение - всё происходящее для меня уже слишком красиво драматургически выглядит, чтобы воспринимать трагедию как разновидность беды, а не литературы.

Все диктаторы бывшего СССР по очереди открыто признают себя диктаторами, со старшим братом, к которому обращаются за помощью против народов, Европа времён Священного союза в чистом виде. И думаешь уже в терминах: насколько красиво вся эта конструкция будет рушиться, какие там будут Наполеоны III, долго ли будут защищать Севастополь. Ну и про самого старшего брата - китайского: успеют ли перейти под его руку так, чтобы игра затянулась. Или наоборот он упадёт первым.

Илья Вайцман

Знаете, что я вам скажу? Путин из Кремля (из бункера, да) живым не уйдет. Зубами в мраморную столешницу вцепится, клыки в мрамор на сантиметр войдут, но сам не уйдет и за ноги вытащить себя из кабинета живым не даст. Посмотревши на то, как Токаев воспользовался моментом и с помощью самого путина прокинул через [колено] вроде бы как обеспечившего свои тылы Назарбаева (ведь путину Назарбаев в роли "аксакала" без власти уже не нужен) - сам путин в "отца нации" не уйдет, реальную оперативную власть никаким шойгу с медведимками не отдаст. Ни формально, ни неформально.

Тем более, что Назарбаев-то и в Швейцарии сто лет безбедно проживет на оставшуюся в кармане мелочишку, а путину куда? В Гаагу никак не хочется, в Киев тем более, и что остается? В Китай? Чтобы его ободрали, как румынские пограничники Остапа Бендера? Тоже, так себе идея. Так что будет сидеть (и лежать на аппаратах тоже) до упора, до гроба.

P.S. Более того: после случившегося в Казахстане я вполне допускаю и серьезную чистку среди желающих в "преемники", чтобы лишнего себе не думали и напрасным мечтаниям не предавались.

P.P.S. Усатый в Минске теперь тоже заднюю даст с "новой конституцией", по той же причине.

Константин Калачёв

Что в мире и СНГ ни делается, все для России к лучшему. Посмотрели вот, как транзит работает у соседей. Сделали выводы. Позитивные. У нас, если не дай бог, что-то с Путиным случится, такого не будет. Пусть даже нам ничего поначалу тоже не сообщат. Или сообщат, но про крепкое рукопожатие и разговор с Лукашенко. Во-первых, в правительстве адекватные люди. Не будут народ провоцировать. Во-вторых, родственники Путина ни своих ЧВК не создали, ни за власть не борются. Окружение? Эти да. Но они могут друг друга ненавидеть, при этом предпочтут широкие народные массы на помощь (баррикады) не звать. Как бы чего не вышло. Да и к Китаю за ограниченным военным контингентом даже самые большие чайнафилы не обратятся. В общем, все у нас хорошо. И президент наш жив и здоров, что бы ни говорил про это мой хороший знакомый профессор Соловей. Есть проблемы? Есть. Не смертельные. Даже если один глаз нечаянно потеряем, так у соседей целая корова сдохла.

Украинцы пишут о том, что усмирение Казахстана означает для Украины.

Юрий Бутусов

"Бандитов и террористов нужно уничтожать": как Россия подавляет революцию в Казахстане

Сегодня мы видим, что ожидало Украину, если бы Майдан не сумел опередить Путина и Януковича.

1. Сегодня Президент Токаев обратился к народу Казахстана не на родном казахском, а... на русском языке.

Очевидно, что главные слушатели и адресаты обращения для Токаева - не народ Казахстана, а Кремль.

2. "Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения".

Токаев разрешил расстрелы на месте без всякой оглядки на закон.

3. "Какие могут быть переговоры с преступниками, убийцами? Именно с бандитами и террористами, поэтому их нужно уничтожить.... Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов".

То есть никаких переговоров не будет - будут расстрелы на месте без суда и следствия. Все протестующие - бандиты, которых Токаев лишил всяких гражданских прав.

4. "Подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов нашего многонационального народа".

О нарушении коренных интересов казахов Токаев заявил на русском языке после того, как для подавления протестов прибыли российские войска. Но виноваты во всем, конечно, "свободные СМИ".

5. Минобороны РФ заявило, что в Казахстан введены части 45-й бригады спецназ ВДВ, 31-й десантно-штурмовой бригады, 98-й воздушно-десантной дивизии. Эти части принимали участие во вторжении в Украину, в Крыму и на Донбассе, в нападении на украинские войска под Иловайском. Командует группировкой генерал Сердюков, который командовал силами вторжения в Крыму.

6. Главным выгодополучателем является Россия. Токаев стал российской марионеткой в обмен на силовую защиту, и разрешил устроить новые военные базы РФ в Казахстане. По сути, ради своего кресла Токаев сдал суверенитет своей страны и предал свой народ.

7. Силовое подавление восстания в Казахстане для России станет примером и стимулом проведения более активных силовых действий против Украины.

Елена Кудренко

Сегодня мы могли бы быть оккупантами Казахстана. Но ними не стали. А еще мне давно хотелось узнать - кто был в составе войск, оккупировавших Польшу в 1939-м, со стороны "советов"? Кроме россиян там могли быть украинцы? И это отвратительно. В современном же мире, имея массу источников информации, вляпаться в оккупацию чужого независимого государства - еще отвратительнее.



Что бы ни говорили про Украину, как бы ни унижали ее собственные граждане (буквально вчера в очереди в кассу банка слышу заезженное: "это только в нашей стране такое может быть...") - почему мы сегодня не в ОДКБ? А все-таки, почему мы сегодня не оккупанты? Значит, оторвались? Значит, ушли вперед?



Малороссийская душонка ждет восстановления "советского союза", но украинская требует свободы, и ее же, свободу, уважает - казахскую, беларусскую, грузинскую...

Подозреваю, что убить впервые - сложно. Вернее, сложно с этим жить. Но когда ты делаешь это во второй раз, в третий - то далее это идет "по накатанной". Абхазия-Осетия, Донбасс, Сирия, Ичкерия, Казахстан... Вчера прочитала, что российские войска стреляют на поражение. В мирных людей. Вот так, по накатанной. Потому что уже не сложно, уже не тяжело, им уже не понятно, что может мучить совесть. Ее там нет.



Но самое важное - нас нет среди оккупантов. Нас сегодня нет в Казахстане. И это о многом говорит.



Не унижайте свою страну. Не оскорбляйте Украину по мелочам - просто выделите главное. Посмотрите на факты. Мы давно пересели в другую лодку.

Алекс Авни

Лукашенко: «Нам надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры»

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В своей речи по случаю православного Рождества белорусский диктатор заявил, что Беларуси «одной не выжить» и он «взял жесткий курс» на объединение с Россией. В новый союз Лукашенко включил также Казахстан и Украину. Он объявил о необходимости «возвращения Украины в лоно нашей настоящей веры».

К своей короне этот председатель колхоза кажется хочет еще добавить тиару прелата.

Свою страну он уже сдал империи - теперь и другие туда же хочет сдать. И Казахстан, похоже, там может оказаться. Украина на колени не станет.

Козацькому роду нема переводу

В том, что Назарбаев полностью потерял власть в Казахстане, не сомневается почти никто.

Аркадий Дубнов

Где же Назарбаев?

В сообщении пресс-секретаря Нурсултана Назарбаева г-на Укибая, опровергающего информацию о пребывании елбасы в Китае, самым важным представляется топонимический характер его утверждения: елбасы находится «в столице Казахстана», а не в «Нур-Султане». Из этого следует, что вопрос возвращения прежнего названия столицы, - Астана, - не за горами.

Кроме того, в опровержении пресс-секретаря очень не хватает заверений, что у Назарбаева по-прежнему «крепкое рукопожатие»

Что касается упреков в адрес г-на Укибая, мол, если елбасы в столице, почему бы его не показать в реальном режиме времени, то я готов вступиться за пресс-секретаря: сделать это трудно, поскольку Нурсултан Абишевич пребывает нынче на китайском острове Хайнань, его излюбленном месте отдыха и лечения.

Максим Шевченко

- организаторами толп «погромщиков и террористов» объявлена часть КНБ (его руководитель Карим Мисимов арестован по обвинению в госизмене) совместно с частью криминала (некий Арман Дикий, якобы близкий к назарбаевским семейным банкирам, стал интернет-звездой);

- протестующие рабочие газоперерабатывающих комплексов Жанаозена (читай младший жуз), с протеста которых все и началось, выразили поддержку президенту Токаеву (напомню, что ранее он сам выразил готовность обсудить с ними проблемы и призвал к порядку) и потребовали отставки скомпрометировавших себя министров (читай ставленников назарбаевской семьи из старшего жуза);

- от имени Нурсултана Назарбаева говорит не он сам, а вездесущий Лукашенко и личный пресс-секретарь, что не просто странно, а невозможно. Национальный лидер Назарбаев, если бы он был в состоянии, обязательно бы выступил лично в первый же день. Если он не выступает, значит он либо умер, либо не может говорить. Более того, от его имени нет даже письменного обращения к народу (не решаются без его ведома приписать ему что-либо);

- судя по коллизии с племянником Назарбаева Саматом Абишем (то ли все ещё замруководителя КНБ, то ли уже нет), которого то снимают с должности указом президента, то оставляют - семья выторговывает себе иммунитет при поддержке внешних партнёров. Думаю, в данном случае, прежде всего, Китая, поскольку Абиш, как говорят, свободно владеет китайским языком и это не случайно.

Вообще, как я и предположил сразу, саму многочисленную семью потомков и родственников Назарбаева никто трогать не будет. Слишком хорошие, многовекторные отношения она имела со всеми: Москвой, Анкарой, Пекином, Лондоном, Вашингтоном, Тель-Авивом, «Шеврон Ойл» и прочими центрами силы. Эти связи пригодятся Казахстану в любом случае.

Но рычаги реальной власти и значительную долю бизнеса заберут.

[...]

- уверен, что Токаев сейчас инициирует общенациональный диалог между всеми влиятельными группами казахского общества. Ситуация кризиса позволяет двигаться вперёд. Причём от позитивной части наследия Назарбаева (национальный суверенитет с опорой на казахское этническое ядро) никто отказываться не будет.

Если реформы политической системы не будут проведены, то Казахстан ждёт вторая, уже настоящая революция.

Все по ленински - первый натиск бури был стихийным. Второй будет с осмыслением первого, теоретическим и практическим опытом.

Андрей Капустин

ПЛЮС ДЕЕЛСБАСЫЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ

Самая большая веселуха в Казахстане начнется позже.

Когда, строго следуя традициям жанра, президент Токаев начнет сеанс разоблачения черной магии.

Т.е. культа личности елбасы Назарбаева.

А заодно и его многочисленной родни, неприлично распухшей за годы царевания Назарбаева от насосанных долларов...

В том числе и влиятельные племянники - генерал Самат Абиш Сатыбалды - первый заместитель главы НКБ (Казахский КГБ) и долларовый миллиардер Кайрат Сатыбалды.

Ибо любой народ просто обожает репортажи об обнаруженных тайниках с мешками бриллиантов, закупленных за последние кровные обездоленного электората...

А еще больше народы обожают репортажи из залов судов, где долларовым сосунам выносят суровые приговоры, а потом ставят к стенке...

Если, конечно, удается очередного елбасы или хотя бы парочку подъелбасков извлечь из их норок за границей.

Короче, вторая часть казахского Марлезонского балета будет называться Деелбасизация...

Город Нур-Султан переименуют взад.

Т.е. в Астану.

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев - туда же...

Идолов елбасы снесут.

Счета арестуют.

Бабло распилят.

Мозги электорату промоют и запудрят.

А матерый государственный аппаратчик с богатым международным опытом Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, зачистив территорию, усилит свои позиции в Старшем жузе (группа казахских родов и племен), откуда происходил и Назарбаев.

Но Токаев, хоть был и свой, но при елбасы пас задних на вторых ролях.

К тому же, несмотря на то, что входит в Старший жуз, но относится к роду Жалайыры.

А Назарбаев и К, наоборот - к роду Шапырашты.

Который всех давно задрал.

Так что пазл потихоньку складывается.

Ибо еще древние акыны говорили, что для того, чтобы убить елбасы, нужно самому стать елбасы...

Плавали - знаем...

Кирилл Шулика

Арестованный за госизмену в Казахстане бывший глава КНБ Карим Масимов - самый близкий к Назарбаеву человек в стране. Он совершенно точно был бы его преемником, но нельзя, потому что Масимов не казах, а уйгур (к вопросу, есть ли в Казахстане национализм).

Более того, у Масимова были доверительные отношения с Путиным. Они были премьерами в одно время и часто встречались, в том числе неформально. Да, помните, Путин был премьером, а Медведев президентом.

От Назарбаева в Казахстане ничего не осталось

Все это означает одно - от Назарбаева в Казахстане ничего не осталось. Собственно, как и его самого. И в принципе что сделал Токаев? Совершил госпереворот с участием внешних сил. Буквально по учебнику. Ровно то, чем пугает Россию пропаганда.

А знаете кто сейчас больше всех должен напрячься? Лукашенко, который явно поучаствовал в нейтрализации Назарбаева. Не зря же он по телефону с Путиным разговаривал сегодня после ареста Масимова. Пытается понять настроения... Ведь теперь понятно, что на территории СНГ он может быть следующим.

Михаил Делягин

Мятеж в Казахстане: по горячим следам «конченого государства»

#Казахстан #мятеж #власть #Назарбаев #Токаев

Происходящее в Казахстане пока представляется хорошо задуманной окружением Токаева спецоперацией по зачистке "назарбаевских" и выкидывания того из реальной власти при помощи стимуляции народных протестов, - примерно так же, как Назарбаев подорвал Колбина в 1986 году.

Операция вышла из-под контроля из-за непонимания царедворцами изменившейся структуры общества: города заполонила сплоченная некультурная сельская молодежь - мамбеты, мало отличающаяся по культурному уровню и разрыву от среднеазиатских гастарбайтеров в России, которая придала протестам неконтролируемый динамизм и организованность.

Но есть и другая точка зрения.

Александр Морозов

Токаев устоял, и уже начались комментарии казахских известных деятелей (которые молчали два дня) о том, что произошедшее - это "масштабный заговор против Токаева, против действующей власти". Они опираются на такую картину примерно: летом и осенью Токаев менял силовиков (по согласованию с Назарбаевым, понятно, что без кадровых согласований с ним, он не начал бы эти чистки), затем в ноябре Назарбаев ясно дал понять, что все это он поддерживает, поскольку он передал контроль над правящей партией Токаеву, и наконец 27 декабря Назарабаев поехал с Токаевым в Москву и там, как можно предположить, на полях саммита глав СНГ, окончательно "рукоположил" Токаева, сказал Путину, что все идет хорошо, за два года "транзит" во главе с Токаев состоялся и "я ухожу совсем, оставляю вам парня, если что, поддержите".

И после этого рвануло. Теперь уже общее мнение казахских комментаторов: предательство силовиков - особенно в Алматы - не стали выполнять указ о чрезвычайном положении, комендантском часе, дали зеленый свет агрессивным группам и мародерам.

Через неделю везде отец нации будет по-прежнему основателем государства

Видимо, внуки - при всей любви к деду - глядя на "транзит", сказали: "дед чудит!". Но дед сделал свой выбор и Токаев его прикрыл. Хотя один памятник где-то дураки снесли, но через неделю везде отец нации будет по-прежнему основателем государства. Нелепо было бы предполагать, что Токаев "оторвется от надежной базы".

Жертвы, убитых и раненых много. Но не как в Бирме. Ущерб большой. Дальше будет беспощадное выжигание провалившегося "элитного заговора". У Путина - праздник, ситуация позволила встряхнуть ОДКБ, подергать за поводок Пашиняна. У Лукашенко - праздник, он теперь - миротворец на просторах СНГ. И даже смело призвал Токаева "к диалогу с протестующими" (тут у всех вылезли глаза на лоб, но он же уже давно не видит никаких противоречий в сказанном). Русская служба ВВС поставила комментарий Бена Годвина, английского аналитика, работающего в PRISM экспертом по политическим рискам, говорит он по-русски очень хорошо, работал в Казахстане. Довольно здравые оценки у него: "России этот конфликт был не нужен, и не она его спровоцировала. Запад не будет никак вмешиваться". А просто вернется к тем проектам, которые развивались в Казахстане, после того, как все уляжется.

Мало кто сомневается в том, что когда Алматы и другие города окончательно зачистят от бунтовщиков и погромщиков, власть начнёт искать того, кого можно назначить ответственным за произошедшее.

Борис Фел

ЕСЛИ ДРУГ НЕ СДАЕТСЯ, ЕГО УНИЧТОЖАЮТ

Кто и с кем воюет в Казахстане? ( фото) Президент Токаев, обращаясь сегодня к казахскому народу ( на русском языке, конечно), заявил, что на Алма-Ату напали 20000 боевиков, специально подготовленных вне страны.

Какие удивительные вещи слышишь иногда из уст перепуганных начальников! Две полноценных дивизии диверсантов за сутки переброшены в бывшую столицу - и никто из силовиков бровью не повел!

Одновременно российское минобороны рассказывает о целом флоте тяжелых Ил-76 числом в 70 (!!!) штук, которые круглосуточно доставляют в Алма- Ату десантников. При этом планируется, что весь российский контингент не превысит 3500 человек.

Значит, переброской боевиков занимались в разы больше транспортников? Откуда они вылетали? Где садились?.. Понимаю, дурацкие, неуместные, вредные вопросы…

Теперь официальные СМИ Казахстана сообщают, что раненые террористы в больницах приходят в себя и начинают говорить… на арабском.

Никто еще не определился, кем именно является «могучий и коварный враг»

Не поймешь, куда и откуда дует ветер в головах растерянной казахстанской власти. Похоже, там никто еще не определился, кем именно является «могучий и коварный враг», сбросивший на страну две дивизии террористов- арабов.

Но как бы ни метался флюгер в Астане ( Нурсултаном, боюсь, столица останется недолго), круг потенциальных врагов весьма узок.

Вполне вероятно, что «не отцом, а сукою» может оказаться даже сам Отец нации, он же Елбасы. След семьи Назарбаевых еще во вторник простыл из страны, а отец нации вообще исчез из лексикона президента и высших чиновников. Пишут, что Назарбаев с дочерьми, семьей и окружением перелетели в Дубай, где якобы им принадлежит целая ветка Пальмы.

Другой кандидат во враги - казахский Березовский, банкир-парижанин Аблязов. Его традиционно уже несколько лет назначают виновным во всех бедах страны.

Не удивлюсь, если для начала обьявят предателями кого-то из не самых близких родных Назарбаева, зятя или племянника. А на отца нации лишь бросят убийственную тень в пособничестве.

На худой конец могут сшить дело на кого-то из назарбаевских олигархов. Благо, все они на этой неделе покинули страну.

Так или иначе, но врагом народа может быть обьявлен только его недавний друг ( возможно, в дуэте с кем- то из беглецов вроде Аблязова).

Но главная проблема Токаева состоит не в том, чтобы найти врага: теперь его надо согласовать с Кремлем. А это требует не только изобретательности и изворотливости, но и времени.

Особенно если речь зайдет об отце нации или ближайших его родных.

Где коварный враг готовил 20 тысяч своих бойцов?

Мучительным остается и вопрос: где коварный враг готовил 20 тысяч своих бойцов? Турция с Китаем отпадают: Москва ими дорожит больше, чем Казахстаном. Монголия? Как- то не очень страшно звучит, вот лет бы 700 тому- другое дело… Киргизия бы вполне годилась, но ее войска в составе « миротворцев». Может быть, Узбекистан? Или злые талибы? А вдруг Украина?!.

В любом случае, как заявил воспрянувший духом президент Токаев сегодня, враг этот должен быть в ближайшие часы уничтожен, без предупреждения и переговоров.

Хорошо бы он так и остался неизвестным. Ведь бывают неизвестные герои, почему же не быть неизвестному врагу? Это же так удобно! И главное, для всех…

Некоторые российские блогеры считают, что кто враг, а кто нет, будет решать уже не Токаев, а Путин. И что главным врагом для простых казахов теперь могут стать русские.

Анатолий Несмиян

Между казахскими властями и иностранными военными начинаются разногласия. Пресс-секретарь Токаева Берик Уали заявил, что миротворческий контингент покинет Казахстан через неделю. В то же самое время в ОДКБ сообщили, что миротворцы будут находиться в Казахстане до полной стабилизации ситуации. Кто именно будет определять — стабилизировалась она или нет, в ОДКБ не сообщили.

Возможен вариант, когда власти Казахстана будут настойчиво просить иностранные вооруженные формирования выйти из страны, а те выходить откажутся. Что в таком случае делать, пока неясно.

Под прикрытием борьбы с так и не найденными террористами произошла банальная интервенция

В общем-то, все меньше сомнений в том, что под прикрытием борьбы с так и не найденными террористами произошла банальная интервенция. По принципу: «Если не мы будем стрелять в казахов, это будут делать солдаты НАТО». Пока всё это еще как-то разруливается сказками о борьбе с терроризмом, идут боевые столкновения неизвестно с кем, но неделя пройдет быстро. Что будет, когда срок закончится?

Так-то Токаев уже попал в историю, в панике пригласив интервентов. Теперь наверняка его собственные военные высказывают свое крайнее неудовольствие происходящим и, возможно, ставят Токаеву сроки: ты пригласил, ты и выгоняй. Если ОДКБ откажется выходить, положение Токаева станет совсем неважным. В глазах как простых казахстанцев, так и казахстанской знати он будет выглядеть крайне бледно.

В ОДКБ же, похоже, считают, что Токаев не вправе решать, сколько времени на его территории могут находиться иностранные военные. Мы тут сами разберемся, - полагают там.

Аббас Галлямов

Мне кажется, что людей, которые, как Миронов, публично заявляют сейчас, что контингент ОДКБ надо оставить в Казахстане навсегда, вполне можно судить как пособников врага. По закону военного времени. Потому что очевидно, что в нынешней ситуации подобного рода высказывания лишь подстегнут в Казахстане антироссийские настроения, а значит обеспечат пресловутым «террористам» как минимум моральную поддержку местного населения. С учётом горячей поры поддержка эта, скорее всего, будет не только моральной.

То есть, Миронов сейчас ради своего пиара жизнями наших парней рискует. Даже если он действительно думает так, как сказал, мог ведь просто письмо с предложением написать, да Путину отправить. Никакой необходимости с этим в паблик лезть не было.

Впрочем насчёт судить я погорячился. Глупость - дело неподсудное. Да и вообще, если честно я это не для того, чтобы с Мироновым разбираться, написал. Просто это хорошая иллюстрация того, чего на самом деле наш казённый «патриотизм» стоит.

Пока Россия с Беларусью наводят в Казахстане порядок, президент Туркменистана решил закрыть "Врата Ада". Совпадение? Не думаем.