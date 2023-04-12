ОВД-Инфо: Алексея Москалёва экстрадировали в Россию

Алексея Москалёва экстрадировали из Беларуси в Россию. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на белорусского защитника, который попытался пройти к нему в СИЗО в городе Жодино.

Ранее более 40 антивоенных и правозащитных инициатив обратились к Евросоюзу с просьбой не допустить экстрадиции Москалёва в Россию и обеспечить его передачу в безопасную страну.

Москалёва, приговорённого к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии, задержали в Минске 30 марта. Он сбежал из-под домашнего ареста в России за день до суда.