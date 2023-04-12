ОВД-Инфо: Алексея Москалёва экстрадировали в Россию

Алексея Москалёва экстрадировали из Беларуси в Россию. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на белорусского защитника, который попытался пройти к нему в СИЗО в городе Жодино.
Ранее более 40 антивоенных и правозащитных инициатив обратились к Евросоюзу с просьбой не допустить экстрадиции Москалёва в Россию и обеспечить его передачу в безопасную страну.
Москалёва, приговорённого к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии, задержали в Минске 30 марта. Он сбежал из-под домашнего ареста в России за день до суда.
- Весной 2022 года 12-летняя дочь Москалёва Маша сделала на уроке в школе антивоенный рисунок. Директор школы обратилась в полицию. В квартире Москалёвых провели обыск.
- Позже полиция обнаружила в "Одноклассниках" Москалёва комментарии в поддержку Украины и карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Москалёва сначала составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, оштрафовав его на 32 тысячи рублей, а затем возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооружённых сил России.
- Машу, которую Москалёв воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.
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