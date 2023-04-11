Десятки антивоенных проектов просят ЕС не допустить передачи Москалёва

Более 40 антивоенных и правозащитных инициатив обратились к Евросоюзу с просьбой не допустить экстрадиции Алексея Москалёва из Беларуси в Россию и обеспечить его передачу в безопасную страну.

Ранее подобное письмо написали "ОВД-Инфо" и "Мемориал", теперь солидарность с ним выразили ещё 39 проектов, в том числе движение "Весна", сахаровское движение "Мир. Прогресс. Права человека" и "Феминистское антивоенное сопротивление".

Авторы обращения считают, что преследование Москалёвых носит "чисто политический и демонстративный характер с целью запугать инакомыслящих". Оно "нарушает как российское законодательство, так и Европейскую конвенцию по правам человека", говорится в письме.

Алексея Москалёва, приговорённого к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии, задержали в Минске 30 марта. Он сбежал из-под домашнего ареста в России за день до суда.

Сейчас Москалёв находится в СИЗО белорусского города Жодино. Его 13-летнюю дочь Машу, которую он воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.