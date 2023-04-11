Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Десятки антивоенных проектов просят ЕС не допустить передачи Москалёва

Алексей Москалёв в суде

Более 40 антивоенных и правозащитных инициатив обратились к Евросоюзу с просьбой не допустить экстрадиции Алексея Москалёва из Беларуси в Россию и обеспечить его передачу в безопасную страну.

Ранее подобное письмо написали "ОВД-Инфо" и "Мемориал", теперь солидарность с ним выразили ещё 39 проектов, в том числе движение "Весна", сахаровское движение "Мир. Прогресс. Права человека" и "Феминистское антивоенное сопротивление".

Авторы обращения считают, что преследование Москалёвых носит "чисто политический и демонстративный характер с целью запугать инакомыслящих". Оно "нарушает как российское законодательство, так и Европейскую конвенцию по правам человека", говорится в письме.

Алексея Москалёва, приговорённого к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации российской армии, задержали в Минске 30 марта. Он сбежал из-под домашнего ареста в России за день до суда.

Сейчас Москалёв находится в СИЗО белорусского города Жодино. Его 13-летнюю дочь Машу, которую он воспитывал один, сначала отправили в приют, а потом отдали матери, которая выразила готовность "отбить" у неё мысли о политике.

  • Весной 2022 года Маша сделала на уроке в школе антивоенный рисунок. Директор школы обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых провели обыск.
  • Полиция обнаружила в "Одноклассниках" Москалёва комментарии в поддержку Украины и карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Москалёва сначала составили протокол по административной статье о дискредитации российской армии, оштрафовав его на 32 тысячи рублей, а затем возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооружённых сил России.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG