ОВД-Инфо: московского художника насильно отправили в армию

В Москве задержали художника Даниила Шершнева, выступающего против войны. Сейчас он ожидает отправки в военную часть в пункте распределения. Связаться с ним отказали даже его матери. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на друзей Шершнева из арт-лаборатории "Кружок".

По информации друзей художника, Шершнева задержали 28 ноября в подъезде его дома. Художника якобы встретил мужчина в гражданской одежде, который представился сотрудником уголовного розыска. Он пригрозил применить силу, если Шершнев не согласится пойти с ним в военкомат. Вскоре Шершнев перестал выходить на связь.

В военкомате друзьям художника заявили, что тот уже находится в пункте распределения. К пункту приехала мать Шершнева. Увидеться с сыном ей не позволили, пояснив, что связаться с ним можно будет, когда его доставят в часть.

В "Кружке" отметили, что Шершнев не может служить и в силу своих убеждений, и по состоянию здоровья. Ни предоставить справки, ни связаться с родными ему не разрешили, утверждают друзья.

Официального подтверждения от правоохранительных органов или военкомата о задержании Шершнева нет.