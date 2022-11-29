ОВД-Инфо: московского художника насильно отправили в армию

В Москве задержали художника Даниила Шершнева, выступающего против войны. Сейчас он ожидает отправки в военную часть в пункте распределения. Связаться с ним отказали даже его матери. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на друзей Шершнева из арт-лаборатории "Кружок".
По информации друзей художника, Шершнева задержали 28 ноября в подъезде его дома. Художника якобы встретил мужчина в гражданской одежде, который представился сотрудником уголовного розыска. Он пригрозил применить силу, если Шершнев не согласится пойти с ним в военкомат. Вскоре Шершнев перестал выходить на связь.
В военкомате друзьям художника заявили, что тот уже находится в пункте распределения. К пункту приехала мать Шершнева. Увидеться с сыном ей не позволили, пояснив, что связаться с ним можно будет, когда его доставят в часть.
В "Кружке" отметили, что Шершнев не может служить и в силу своих убеждений, и по состоянию здоровья. Ни предоставить справки, ни связаться с родными ему не разрешили, утверждают друзья.
Официального подтверждения от правоохранительных органов или военкомата о задержании Шершнева нет.
- Также вчера задержали и принудительно увезли в военкомат самарского либертарианца Егора Бесчастного. Призывная комиссия решила отправить его в армию 6 декабря, несмотря на то, что ещё весной Бесчастный подал заявление о прохождении альтернативной службы. После комиссии он сразу же уехал в Казахстан.
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