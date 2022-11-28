Череповецкие подростки получили условные сроки за поджог военкомата

Череповецкий городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы условно двух подростков, которые признаны виновными в попытке поджога военкомата. В мае они бросили шесть "коктейлей Молотова" в окна отделения Росреестра - в том же здании находился местный военкомат. По мнению суда, на такой поступок молодых людей подговорил некий взрослый в интернете, пообещав им крупную сумму денег. Смягчающим обстоятельством, заставившим судей вынести условный приговор, стало то, что оба подсудимых несовершеннолетние: одному 17, а другому 16 лет.

Как утверждает следствие, подростки познакомились в социальных сетях с человеком, чья личность не установлена. Тот якобы обещал заплатить им 5 тыс. долларов, если молодые люди подожгут местный военкомат. Также неизвестный отправил детям инструкцию по изготовлению горючей смеси и перевёл 15 тыс. рублей на расходные материалы. Подростки действительно изготовили "коктейли Молотова" и бросили шесть бутылок в окна здания, однако попали не в военкомат, а в окна находившегося в том же доме офиса Росреестра.

Пожара не случилось, небольшое возгорание быстро потушили службы МЧС. Оконные стёкла выдержали удар, но рамы оказались серьёзно закопчены. Ущерб Росреестру из-за повреждений двух пластиковых окон составил 80 тыс. рублей, сообщает местная пресса.