"ОВД-Инфо" запустил новые сайты после блокировки

Правозащитный проект "ОВД-Инфо", признанный в России "иноагентом", запустил два новых сайта после того, как прежний домен был заблокирован по требованию прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

Первый сайт содержит информацию и документы для задержанных, там же можно связаться с юристами "ОВД-Инфо". На втором сайте публикуются новости.

"ОВД-Инфо" был заблокирован 25 декабря 2021 года. Решение принял Луховицкий районный суд Московской области. Он счёл, что деятельность проекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма в России.