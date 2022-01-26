"ОВД-Инфо" запустил новые сайты после блокировки

Правозащитный проект "ОВД-Инфо", признанный в России "иноагентом", запустил два новых сайта после того, как прежний домен был заблокирован по требованию прокуратуры. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.
Первый сайт содержит информацию и документы для задержанных, там же можно связаться с юристами "ОВД-Инфо". На втором сайте публикуются новости.
"ОВД-Инфо" был заблокирован 25 декабря 2021 года. Решение принял Луховицкий районный суд Московской области. Он счёл, что деятельность проекта направлена на пропаганду терроризма и экстремизма в России.
- Проект "ОВД-Инфо" создан после митинга в Москве 5 декабря 2011 года против фальсификации парламентских выборов. Сначала правозащитники писали на странице в фейсбуке число задержанных и их имена. К 10 декабря 2011 года, накануне митинга на Болотной площади, заработал сайт. "ОВД-Инфо" занимается мониторингом политических преследований и превышением полномочий сотрудниками полиции. Проект оказывает правовые консультации задержанным и предоставляет адвокатов.
- Минюст России в сентябре включил проект "ОВД-Инфо" в список незарегистрированных общественных объединений-"иноагентов".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.