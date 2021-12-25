"ОВД-Инфо" сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (признан российскими властями "иноагентом") сообщил о блокировке своего сайта Роскомнадзором. Решение принял Луховицкий районный суд Москвы.

По словам участников проекта, 13 декабря они получили письмо без адресата с требованием уже на следующий день посетить в Луховицкую прокуратуру. Туда пришла адвокат, но суть претензий ей не объяснили, утверждают правозащитники.

15 декабря решение передали в суд, не сообщив об этом проекту. 20 декабря суд вынес решение. Уведомление от Роскомнадзора "ОВД-Инфо" пока не получил и о причинах блокировки информации не имеет.

Проект "ОВД-Инфо" создан после митинга в Москве 5 декабря 2011 года против фальсификации парламентских выборов. Сначала правозащиники писали на странице в фейсбуке число задержанных и их имена. К 10 декабря 2011 года, накануне митинга на Болотной площади, заработал сайт. "ОВД-Инфо" занимается мониторингом политических преследований и превышением полномочий сотрудниками полиции. Проект оказывает правовые консультации задержанным и представляет адвокатов.

Минюст России в сентябре включил проект "ОВД-Инфо" в список незарегистрированных общественных объединений-"иноагентов".

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