Страны ОЗХО вновь осудили Россию за применение химоружия к Навальному

"Государства-участники Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) самым суровым образом осуждают применение в Российской Федерации химического отравляющего вещества в качестве оружия против Алексея Навального 20 августа 2020 года. Мы серьёзно встревожены этим применением химического оружия".

Такими словами открывается "Совместное заявление по Алексею Навальному", принятое 29 ноября на Конференции государств ОЗХО. Под ним подписались 55 государств.

В заявлении отмечается "полное доверие" к результатам независимого расследования, показавшего, что Навальный подвергся воздействию вещества "Новичок", поражающего нервную систему человека. Авторы заявления отмечают, что то же самое вещество "Новичок" применялось при нападении в Великобритании в 2018 году. (Речь идёт об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. - Ред.)

Любое отравление нервно-паралитическим веществом классифицируется как применение химического оружия. Такое применение противоречит международным стандартам и нормам, говорится в заявлении.

Участники ОЗХО вновь призвали Российскую Федерацию, на территории которой произошло нападение на политического оппозиционера, содействовать всеобъемлющему и прозрачному раскрытию обстоятельств этого нападения.

5 октября 2021 года 45 участников ОЗХО направили российскому руководству вопросы, связанные с расследованием обстоятельств отравления Алексея Навального. Ответ Российской Федерации, полученный в ОЗХО 7 октября, не содержал ответов на поставленные вопросы, говорится в опубликованном 29 ноября заявлении.

Агентство ТАСС сообщило, что Россия намерена продолжать добиваться ответов от Франции, Швеции, Великобритании и Германии по ситуации вокруг блогера Алексея Навального. С таким заявлением выступил в понедельник 29 ноября постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на 26-й сессии Конференции государств - участников организации.

По его словам, "есть признаки провокации, политизации всего этого дела". "Мы будем добиваться ответов от Франции, Швеции, Великобритании и Германии, и сделаем все, чтобы установить правду в этой мутной истории", - заявил он.

Шульгин сказал, что названные государства так и не ответили на вопросы, поставленные российской стороной. По его словам, технический секретариат ОЗХО отклонил предложение России о совместном исследовании оставшихся в распоряжении организации на территории России биоматериалов Навального.