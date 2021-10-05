ОЗХО задала России вопросы об отравлении Алексея Навального

Великобритания и ещё 44 государства - члена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник через технический секретариат ОЗХО в Нидерландах обратились к России с официальными вопросами относительно расследования отравления оппозиционера Алексея Навального в августе прошлого года. Согласно правилам ОЗХО, на ответ у российских властей есть 10 дней.

Вопросов всего 4, они опубликованы на сайте организации.

Российские власти просят детально описать, какие именно шаги оно предприняло в связи с использованием химического оружия на российской территории 20 августа 2020 года - в запросе отмечается, что у России есть обязательства, в том числе, наказать лиц, причастных к нарушению конвенции о запрещении химоружия.

Россию также просят назвать результаты этих шагов, а также объяснить выводы, к которым ранее пришли эксперты ОЗХО (о том, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок").

Также Россия должна назвать свои последующие шаги в связи с инцидентом.

Наконец, последний вопрос касается сотрудничества России с ОЗХО, в том числе речь идёт о возможности визита экспертов организации в Россию, которому Москва, как утверждается, чинит препятствия.

Если ответы России не удовлетворят авторов запроса, среди которых США и государства ЕС, они, вероятнее всего, будут следовать предписанным процедурам, добиваясь информации от российских властей, вплоть до проведения специальной сессии ОЗХО по вопросу об отравлении Навального.

Российские власти, которые отрицают, что Навальный был отравлен (во всяком случае на территории РФ), пока не отреагировали на запрос.

20 августа 2020 года Навальный вылетел из Томска в Москву, в полёте ему стало плохо, самолёт был экстренно посажен в Омске, где Навальный в бессознательном состоянии был госпитализирован в городскую больницу. Вскоре из Германии прибыл самолёт, на котором в критическом состоянии Навальный был доставлен в берлинский госпиталь. 2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок".