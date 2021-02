Отравленная политика Кремля

Яд, обман, интриги, конфликты. Куда ведут Россию методы Путина? Альтернатива ли Навальный? Обсуждают Владимир Кара-Мурза, Аббас Галямов

Издание the Insader выдало новую дозу разоблачений о деятельности «эскадронов смерти ФСБ», пытавшихся отравить Алексея Навального боевым ОВ «Новичок». Теперь Bellingcat и The Insider утверждают, что те же сотрудники Института криминалистики ФСБ следили за оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой и перед его первым в 2015, и вторым в 2017 г. отравлениями. В операции по слежке и отравлению Владимира Кара-Мурзы, как утверждают Bellingcat и The Insider, участвовал Роман Мезенцев, старший офицер 2-го управления ФСБ. Подробности здесь.

Владимир Кара-Мурза не прекращает активную оппозиционную деятельность. В частности, он выступает за введение персональных санкций против «кошельков» режима Владимира Путина

Куда ведут Россию методы Владимира Путина? Альтернатива ли Путину Алексей Навальный? Политическую ситуацию в России и мире после разгона акций в поддержку Алексея Навального обсуждают председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший и политолог Аббас Галлямов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 12 февраля в 19:05