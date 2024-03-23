Падение колосса. Ника Черникова – о голом короле пропаганды

Триумфальное шествие путинского режима было поэтапным и началось с захвата независимого НТВ в 2001 году. Телезрителя лишили объективной информации, и им стало легко манипулировать, заставлять его поверить в любую самую нелепую ложь, как в повести братьев Стругацких "Обитаемый остров". Когда российские войска вторглись на территорию Украины, сообщения о всенародной поддержке войны, транслировавшиеся официальными СМИ, порой вызывали горькие мысли. Может, это не мир вокруг сошел с ума, а ты ненормальная, флуктуация, "выродок" по Стругацким?

Колосс, создававшийся с 2001 года российской пропагандистской машиной, успешно набирал силу почти четверть века, но недавно начал трещать по швам. Первым таким признаком стали очереди из желающих поставить подпись в поддержку Бориса Надеждина. Он так и не стал кандидатом на " президентских выборах", но все могли увидеть, как выглядит сбор 300 тысяч подписей, как много требуется для этого людей и времени. Этого нельзя было не заметить. Между тем очередей за выдвижение Путина, якобы легко набравшего нужное число голосов, не видел никто и нигде. Красноречивая картинка. Поддерживающие Путина оказались фантомами?

пропаганда лжет о том, что все граждане РФ поддерживают власть и развязанную ею преступную войну против Украины

Разоблачительными для пропаганды оказались похороны Алексея Навального, замученного в российском лагере. Сколько раз мы слышали от пропагандистов о никому не интересном блогере, не имеющем общественного влияния!.. Но после своей смерти Навальный вывел на улицы Москвы и других городов десятки тысяч человек, несмотря на сотни автозаков, полицейских, риск быть задержанным, арестованным, избитым за мирное выражение скорби. Удавалось ли когда-нибудь свезти столько людей на добровольно-принудительные публичные мероприятия по разнарядке от госпредприятий в поддержку Путина? В день похорон Навального пришедшие проститься с ним люди и наблюдавшие дистанционно убедились, что пропаганда лжет о том, что все граждане РФ поддерживают власть и развязанную ею преступную войну против Украины.

В СССР семеро смелых 25 августа 1968 года вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию и тем самым показали, что утверждения про единомыслие всего советского народа – это обман. Как сказано в стихотворении Нателлы Болтянской "Оловянный марш", "вся страна без одного – уже не вся страна". Так произошло и сейчас, только неравнодушных и смелых людей оказалось гораздо больше. Российский народ за минусом тех, кто пришел попрощаться с Навальным, – это уже не весь российский народ. Люди, не боящиеся открыто заявлять о такой своей позиции, в моих глазах спасают сейчас честь россиян. И уже не так стыдно показывать на границе российский паспорт.

Вероятно, таких разоблачений и саморазоблачений с течением времени будет происходить все больше. Десятки тысяч за Надеждина, за Навального, "полдень против Путина"… Властям все труднее будет делать хорошую мину при плохой игре. И как в сказке Андерсена "Новое платье короля", всем, в том числе ранее безропотным потребителям кремлевской лапши для ушей, становится очевидно, что король голый.

Ника Черникова – независимый журналист

Высказанные в рубрике "Блоги" точки зрения могут не совпадать с позицией редакции