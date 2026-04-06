Пакистан предложил США и Ирану план прекращения огня с 6 апреля

Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана — в случае согласования он может вступить в силу уже 6 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Исламабад как посредник предлагает немедленное прекращение огня, что позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. После этого сторонам даются 15–20 дней для согласования более широкого соглашения. Финальные переговоры с подписанием документа должны пройти в Исламабаде.

Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов.

По данным Reuters, переговоры по плану вёл командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир. Он общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Ранее издание Axios сообщало, что США и Иран при участии региональных посредников обсуждают вариант 45-дневного прекращения огня. Источники издания считают, что шансы на соглашение в ближайшие 48 часов невелики, но это последняя попытка избежать серьёзной эскалации.

4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что через двое суток на Иран "обрушится ад", если Тегеран не согласится на сделку и не откроет Ормузский пролив. Позже он отложил начало ударов на 20:00 по восточному времени 8 апреля.

По данным Axios, у США и Израиля уже есть план массированных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. В ответ Тегеран, как ожидается, может атаковать энергетические объекты стран Персидского залива.

Утром 6 апреля Армия обороны Израиля заявила, что в течение последних 24 часов израильская авиация атаковала больше 120 целей в центральном и западном Иране. "Среди целей ударов были: объекты баллистических ракет Корпуса стражей исламской революции, производственные и пусковые площадки беспилотных летательных аппаратов, а также объекты ПВО", – говорится в сообщении.

Минобороны Израиля также заявило о нанесении серьезного ущерба иранской сталелитейной и нефтехимической промышленности.