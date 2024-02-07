Палата представителей не приняла законопроект о помощи Израилю

Палата представителей Конгресса США во вторник не смогла принять ранее внесённый республиканцами законопроект о выделении Израилю 17,6 миллиардов долларов помощи. Администрация Джо Байдена ранее выступила против этого законопроекта, назвав его политической уловкой. Белый Дом настаивает на принятии другого законопроекта, представленного ранее в Сенате, в котором средства выделяются наряду с Израилем также на поддержку Украины и на укрепление южной границы в сочетании с миграционной реформой.

Большинство членов Палаты представителей голосовали за законопроект о помощи Израилю, однако он не был принят, поскольку для одобрения по ускоренной процедуре требовались две трети голосов. За было подано 250 голосов, 180 - против. Проект поддержали, кроме республиканцев, 46 демократов, при этом 14 республиканцев и большинство демократов были против.

Законопроект вряд ли имел бы шансы на вступление в силу - президент Джо Байден обещал наложить на него вето - однако то, что его не удалось принять в Палате представителей, комментаторы расценивают как неудачу республиканцев и спикера Майка Джонсона. Ещё одной неудачей стал провал голосования об импичменте министру внутренней безопасности в администрации Байдена Алехандро Майоркаса. Голосование оказалось равным - 215-215, причём его исход решил конгрессмен-демократ Эл Грин, который въехал в зал заседаний на коляске и в больничной одежде, сразу после того, как перенёс хирургическую операцию. Чтобы иметь возможность в будущем ещё раз поставить вопрос на голосование, один из республиканцев изменил свой голос на "против" (окончательный счёт 214-216).