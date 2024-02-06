Байден призвал Конгресс принять предложенный закон о помощи Украине

Президент США Джо Байден в выступлении 6 февраля призвал Конгресс принять предложенный Сенатом законопроект, предусматривающий выделение помощи Украине на общую сумму около 60 миллиардов долларов.

В документ включено ужесточение миграционного контроля в Соединённых Штатах. Байден назвал реформу "самой честной и гуманной реформой за долгое время", заявив, что она укрепляет американские границы. Кроме того, в текст включена военная помощь Израилю и Тайваню.

По утверждению президента, двухпартийный законопроект разваливается под политическим давлением, которое оказывает на законодателей его предшественник Дональд Трамп. "Всё указывает на то, что этот законопроект даже не будет вынесен на рассмотрение Сената. Почему? По простой причине: Дональд Трамп, – сказал Байден. – Потому что Дональд Трамп считает, что это плохо для него с политической точки зрения" (цитата по Голосу Америки).

5 февраля Сенат США согласовал двухпартийный законопроект, о котором говорит Байден. Представители Белого дома на протяжении нескольких месяцев вели работу с сенаторами для поиска компромисса при подготовке закона. Республиканцы требовали включить в него положения о значительном ужесточении миграционного законодательства.

Лидеры республиканцев в Палате представителей за несколько дней до его публикации заявили, что согласованные в тексте меры недостаточны и законопроект будет отклонён. После публикации текста спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон назвал законопроект "мертворождённым".

"Этот текст даже хуже, чем мы ожидали", – написал он в соцсети X. Республиканцы в Палате представителей заявили, что поставят на голосование законопроект, предоставляющий помощь только Израилю. Белый дом пообещал, что президент его ветирует.