Палата представителей поддержала повышение потолка госдолга США

Палата представителей одобрила законопроект о повышении потолка государственного долга за пять дней до крайнего срока, чтобы избежать дефолта США. Об этом сообщает "Голос Америки".

Инициативу поддержали 314 конгрессменов. 117 высказались против, среди них — 71 республиканец и 46 демократов.

Установленный Конгрессом потолок госдолга в размере более 31 триллиона долларов был достигнут ещё в январе, и с тех пор Минфин США лишен права увеличивать заимствования для финансирования текущих расходов.

Законопроект предусматривает временную отмену потолка долга США до 1 января 2025 года, что позволит президенту Джо Байдену и законодателям отложить решение политически рискованного вопроса до президентских выборов в ноябре 2024 года.

Он также ограничит некоторые государственные расходы в течение следующих двух лет; ускорит процесс выдачи разрешений на некоторые энергетические проекты; вернет в бюджет неиспользованные средства, выданные государством во время пандемии COVID-19 и расширит требования к работе для получателей программ продовольственной помощи.

В своем заявлении в среду вечером президент США Джо Байден поблагодарил всех законодателей, и в частности, спикера-республиканца Кевина Маккарти, за достигнутый двухпартийный компромисс.

Байден призвал Сенат утвердить данный законопроект как можно скорее. Президент рассчитывает, что документ окажется на его столе к 5 июня, когда у федерального правительства могут закончиться деньги для оплаты счетов, заявили в Белом доме.

Министерство финансов предупредило, что не сможет покрыть все обязательства правительства к понедельнику, если Конгресс не повысит лимит.

Вместе с тем, сенаторы-противники повышения потолка госдолга могут попытаться затянуть обсуждение или даже провести поправки, после которых - в условиях острой нехватки времени - законопроект придется возвращать в Палату представителей. Однако лидер большинства в Сенате Чак Шумер исключил внесение сенаторами поправок, сказав журналистам в среду: "Мы не можем отправить что-либо обратно в Палату представителей. Мы должны избежать дефолта".

Дефолт крупнейшего в мире заемщика и главного кредитора грозит потрясениями во всей мировой экономике.