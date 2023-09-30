Палата представителей США одобрила временный бюджет без помощи Киеву

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о временном бюджете, направленный на избежание приостановки работы правительства, начиная с полуночи воскресенья. Теперь голосование должно пройти в Сенате - перед отправкой бюджета на подпись президенту.

В Палате документ поддержали 209 демократов и 126 республиканцев. Против проголосовал 91 конгрессмен. Таким образом документ получил более двух третей голосов.

Проект финансирования правительства рассчитан на 45 дней. Он был предложен спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти и не включает помощь Украине. Такой вариант бюджета связан с позицией консервативного крыла республиканцев, которые контролируют нижнюю палату Конгресса. В Сенате большинство у демократов.

Представитель администрации американского президента-демократа Джо Байдена заявил, что Белый дом, скорей всего, поддержит предложенный Маккарти проект - в надежде в дальнейшем восстановить поддержку Украине.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила в пятницу, что частичное закрытие правительства "подорвёт" экономический прогресс страны, поскольку будут приостановлены программы поддержки малого бизнеса, материнства и детства, а также могут быть отсрочены крупные инфраструктурные проекты. Президент Джо Байден предупредил, что так называемый шатдаун может нанести большой урон Вооруженным силам, пишет "Голос Америки".

Без нового бюджетного соглашения тысячи американских государственных служащих по всей стране будут отправлены в неоплачиваемые отпуска, включая военнослужащих, авиадиспетчеров, сотрудников детских учреждений, отмечает Би-би-си.