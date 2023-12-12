Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российского урана для атомной энергетики. Об этом пишет The Hill.

Законопроект был одобрен обеими партиями. Согласно документу, запрещается импорт обеднённого урана из России до 2041 года. Однако запрет может быть снят, если не будет иных источников урана или если поставки урана из России будут "в национальных интересах" США.

Теперь законопроект должен одобрить Сенат, по сведениям Bloomberg, он это сделает, и подписать президент страны Джо Байден. Законопроект вступит в силу через 90 дней после этого.

По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году российский уран составлял 12 процентов от всего импортируемого в страну урана. Россия занимала третье место среди поставщиков, после Канады и Казахстана.

Bloomberg прогнозирует, что из-за запрета на российский уран цены на этот вид топлива могут вырасти на 20 процентов.