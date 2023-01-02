Британия объявила конкурс на замену российского урана

Великобритания объявила конкурс на замену российского поставщика урана и диверсификации по его производству за пределами России. Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Для поиска альтернативы Лондон создал фонд ядерного топлива размером 75 миллионов фунтов стерлингов. Благодаря выделенному бюджету у британских операторов атомных станций будет больше возможностей для использования ядерного топлива, произведённого в королевстве.

По данным британского правительства, сейчас России принадлежит 20% от мировых мощностей по переработке урана и 40% по его обогащению.

Замминистра по вопросам энергетики Великобритании Грэм Стюарт отметил, что намеченные инвестиции укрепят энергетическую безопасность страны и обеспечат доступ к безопасным и надёжным поставкам в том числе для атомного флота.

Экспортом российского урана занимается "Техснабэкспорт" - внешнеторговая компания "Росатома". Российский и британский уран конкурировали на рынке США.

В 2021 году Евросоюз и США в совокупности купили около 30 тысяч тонн урана. На долю России приходилось около пяти тысяч тонн. Американская пресса писала, что, несмотря на санкции, некоторые страны ЕС, включая Францию, до сих порт импортируют сырьё из России.