500 палаток, 485 автомобилей. Лагерь ЧВК "Вагнер" на спутниковых снимках

Анализ свежих спутниковых снимков сервиса Planet Labs, сделанных 19 июля в 6:29 утра по белорусскому времени, позволяет подсчитать примерное количество техники, находящейся на территории полевого лагеря ЧВК "Вагнер" в селе Цель. По предварительным данным, именно здесь находятся руководители российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин: видео их обращения к наемникам было опубликовано в соцсетях.
По сообщению белорусской службы Радио Свобода, изучившей спутниковые снимки, сейчас в селе Цель в Могилевской области Беларуси находятся не менее 485 автомобилей и автобусов разной вместимости. Удалось идентифицировать следующую технику:
- около 55 тентов, некоторые с прицепами;
- около 320 автомобилей, аналогичных по габаритам пикапам УАЗ, фургонам, микроавтобусам УАЗ (так называемым "буханкам"), микроавтобусам типа "Газель", УАЗ Патриот, легковым автомобилям;
- около 45 автобусов различных модификаций;
- около 65 грузовых автомобилей различных модификаций, в том числе не менее восьми платформ с находящейся на них в основном строительной техникой.
Почти вся техника размещена возле складских построек, а также на стоянке полевого военного лагеря. Видно, что некоторые машины находятся в положении, предполагающем разгрузку. Часть машин припаркована возле самих палаток.
Тяжелой военной техники на спутниковых снимках нет. Ранее Минобороны России заявляло, что ЧВК "Вагнер" завершила передачу российской армии своих вооружений – более двух тысяч единиц военной техники, стрелковое оружие и боеприпасы.
Внешний вид, цвета, а также тип автомобилей сходны с теми грузовиками с оборудованием, которые очевидцы видели в последние дни на трассе М5 "Гомель-Минск". Журналисты проанализировали два видео, размещенных в телеграм-канале "Беларусь мозгов". Одно из видео могло быть снято на дороге возле Осиповичей и поселка Камарин, а второе – на Бабруйской объездной дороге, когда поезд пересекал реку Березину. Оба раза машины двигались в направлении, совпадающем с расположением полевого лагеря.
Как сообщает телеграм-канал "Беларускi Гаюн", отслеживающий передвижение военной техники по территории Беларуси, с 11 июля всего было зафиксировано шесть колонн техники с флагами ЧВК "Вагнер" и российскими триколором. Как подсчитали авторы канала, общее количество автомобилей может составлять около 410.
Активные маневры на территории заброшенного до этого военного городка в селе Цель начались сразу после действий ЧВК "Вагнер" 24 июня 2023 года, когда его наемники взяли под контроль административные здания Минобороны России и прилегающие к ним улицы в Ростове-на-Дону, а также, предположительно, в Воронеже с требованием отставки военного руководства РФ. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. По версии авторитарного лидера Александра Лукашенко, именно ему удалось достичь компромисса с российскими властями и Пригожиным, вследствие чего наемники ЧВК "Вагнер", участвовавшие в мятеже и не пожелавшие впоследствии возвращаться на фронт в Украину, были приглашены в Беларусь.
Лукашенко 27 июня подтвердил приезд Евгения Пригожина в Беларусь. По словам белорусского авторитарного лидера, его наемники будут работать инструкторами, им предложили использовать заброшенный полигон. 14 июля Минобороны Беларуси объявило о начале обучения белорусских подразделений территориальных войск инструкторами "Вагнера". О том, что в Беларусь прибыли наемники ЧВК, 15 июля сообщило Минобороны Великобритании.
Мониторинговый проект "Беларускi Гаюн" пишет, что только за 18 июля в Беларусь прибыли три колонны ЧВК "Вагнер" на гражданских автомобилях численностью 1400–1500 человек. Всего с 11 июля численность прибывших в Беларусь наемников может достигать 2500 человек. Личный самолет Пригожина регулярно летает в эту страну.
Ни 17 июня, ни 24 июня на спутниковых снимках, которые проанализировала белорусская служба Радио Свобода, не было следов дислокации полевого военного лагеря в селе Цель. На снимках, сделанных 27 июня, уже можно увидеть предполагаемые полевые палатки и признаки строительства — выкопанные котлованы и новые сооружения. После этого в лагере с 300 палатками более двух недель не наблюдалось никакой активности.