500 палаток, 485 автомобилей. Лагерь ЧВК "Вагнер" на спутниковых снимках

Анализ свежих спутниковых снимков сервиса Planet Labs, сделанных 19 июля в 6:29 утра по белорусскому времени, позволяет подсчитать примерное количество техники, находящейся на территории полевого лагеря ЧВК "Вагнер" в селе Цель. По предварительным данным, именно здесь находятся руководители российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин: видео их обращения к наемникам было опубликовано в соцсетях.

По сообщению белорусской службы Радио Свобода, изучившей спутниковые снимки, сейчас в селе Цель в Могилевской области Беларуси находятся не менее 485 автомобилей и автобусов разной вместимости. Удалось идентифицировать следующую технику:

около 55 тентов, некоторые с прицепами;

около 320 автомобилей, аналогичных по габаритам пикапам УАЗ, фургонам, микроавтобусам УАЗ (так называемым "буханкам"), микроавтобусам типа "Газель", УАЗ Патриот, легковым автомобилям;

около 45 автобусов различных модификаций;

около 65 грузовых автомобилей различных модификаций, в том числе не менее восьми платформ с находящейся на них в основном строительной техникой.

Почти вся техника размещена возле складских построек, а также на стоянке полевого военного лагеря. Видно, что некоторые машины находятся в положении, предполагающем разгрузку. Часть машин припаркована возле самих палаток.

Тяжелой военной техники на спутниковых снимках нет. Ранее Минобороны России заявляло, что ЧВК "Вагнер" завершила передачу российской армии своих вооружений – более двух тысяч единиц военной техники, стрелковое оружие и боеприпасы.

Внешний вид, цвета, а также тип автомобилей сходны с теми грузовиками с оборудованием, которые очевидцы видели в последние дни на трассе М5 "Гомель-Минск". Журналисты проанализировали два видео, размещенных в телеграм-канале "Беларусь мозгов". Одно из видео могло быть снято на дороге возле Осиповичей и поселка Камарин, а второе – на Бабруйской объездной дороге, когда поезд пересекал реку Березину. Оба раза машины двигались в направлении, совпадающем с расположением полевого лагеря.