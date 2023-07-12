Оружие и технику ЧВК "Вагнер" передали российской армии

Оружие и боевая техника, принадлежавшие ЧВК "Вагнер", переданы российской армии. Об этом в среду сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, оно получило более двух тысяч единиц военной техники, а также стрелковое оружие и боеприпасы.
В числе переданной техники - сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72, а также реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт", 2С4 "Тюльпан", гаубицы и противотанковые орудия, миномётные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортёры, и автомобильная техника.
Как отметили в Минобороны, среди этой техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.
В военном ведомстве рассказали, что техника и вооружение будут доставлены в тыловые районы, где пройдут техническое обслуживание и подготовку для отправки на фронт.
- ЧВК "Вагнер" была основана близким к Владимиру Путину петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным в 2014 году. Наёмники "Вагнера" действовали в конфликте в Донбассе, поддерживая сепаратистское движение, а также в странах Африки и Ближнего Востока. Они обвиняются в многочисленных военных преступлениях, в том числе во внесудебных казнях.
- После 24 февраля ЧВК "Вагнер" активно участвовала в вооружённом вторжении России в Украину. Евгений Пригожин пополнял ряды ЧВК, вербуя заключённых в российских тюрьмах и колониях и обещая им помилование через полгода службы.
- 10 июня министр обороны России Сергей Шойгу приказал всем так называемым добровольческим формированиям подписать контракты с Министерством обороны. Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" не станет этого делать.
- Вечером 23 июня колонны ЧВК "Вагнер" двинулись по территории России в направлении Москвы, фактически взяв под контроль Ростов-на Дону и, предположительно, Воронеж. Через сутки Пригожин сообщил, что останавливает марш, поскольку при посредничестве авторитарного руководителя Беларуси были достигнуты устроившие его договорённости. Бойцам ЧВК было предложено либо заключить контракты с Минобороны, либо отправиться домой или в Беларусь.
- После этого многие предприятия, принадлежащие Евгению Пригожину, прекратили свою работу.
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