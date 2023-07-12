Оружие и технику ЧВК "Вагнер" передали российской армии

Оружие и боевая техника, принадлежавшие ЧВК "Вагнер", переданы российской армии. Об этом в среду сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, оно получило более двух тысяч единиц военной техники, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

В числе переданной техники - сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72, а также реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт", 2С4 "Тюльпан", гаубицы и противотанковые орудия, миномётные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортёры, и автомобильная техника.

Как отметили в Минобороны, среди этой техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

В военном ведомстве рассказали, что техника и вооружение будут доставлены в тыловые районы, где пройдут техническое обслуживание и подготовку для отправки на фронт.