Памятник Сахарову из московского Музеона установили в Степанакерте

Утром в субботу экскурсоводы общества "Мемориал" обнаружили исчезновение в московском парке "Музеон" установленной там ранее скульптуры академика Андрея Сахарова авторства Григория Потоцкого. В "Музеоне" проводилась тематическая прогулка в честь 101-летия Сахарова, которое отмечается сегодня.

В инфоцентре парка имени Горького сначала сообщили, что не располагают сведениями о перемещении скульптуры, однако впоследствии заявили, что она ещё прошлой осенью по просьбе скульптора была возвращена ему.

Ещё спустя некоторое время стало известно, что сегодня же, в честь дня рождения академика, скульптура Сахарова авторства Потоцкого открылась в Степанакерте - столице самопровозглашённого Нагорного Карабаха. "Мемориал" и пользователи соцсетей утверждают, что речь идёт о том самом памятнике, который ранее стоял в "Музеоне".

Как сообщает издание Armenia Today, в открытии памятника принял участие майор размещённого в Карабахе российского миротворческого контингента Виталий Фомин . Он подчеркнул, что Андрей Сахаров "вписал свое имя золотыми буквами в историю мировой науки". "На протяжении своей жизни он был убежден и убеждал, что главным путем для мира является мир", — сказал российский майор.

Памятник установлен у школы, названной в честь Сахарова, который считал справедливыми требования армян Нагорно-Карабахской автономной области о её передаче из состава советского Азербайджана в советскую Армению.

Конфликт вокруг Карабаха, начавшийся в 1988 году, продолжается до сих пор. После войны 2020 года Азербайджан вернул контроль над частью территории бывшей советской автономной области и соседними районами. В части Нагорного Карабаха, остающейся под армянским контролем, размещены российские миротворческие силы. Баку продолжает настаивать на том, что рано или поздно вся территория Карабаха должна вернуться под его контроль.