Памятник Сахарову из московского Музеона установили в Степанакерте

Утром в субботу экскурсоводы общества "Мемориал" обнаружили исчезновение в московском парке "Музеон" установленной там ранее скульптуры академика Андрея Сахарова авторства Григория Потоцкого. В "Музеоне" проводилась тематическая прогулка в честь 101-летия Сахарова, которое отмечается сегодня.
В инфоцентре парка имени Горького сначала сообщили, что не располагают сведениями о перемещении скульптуры, однако впоследствии заявили, что она ещё прошлой осенью по просьбе скульптора была возвращена ему.
Ещё спустя некоторое время стало известно, что сегодня же, в честь дня рождения академика, скульптура Сахарова авторства Потоцкого открылась в Степанакерте - столице самопровозглашённого Нагорного Карабаха. "Мемориал" и пользователи соцсетей утверждают, что речь идёт о том самом памятнике, который ранее стоял в "Музеоне".
Как сообщает издание Armenia Today, в открытии памятника принял участие майор размещённого в Карабахе российского миротворческого контингента Виталий Фомин . Он подчеркнул, что Андрей Сахаров "вписал свое имя золотыми буквами в историю мировой науки". "На протяжении своей жизни он был убежден и убеждал, что главным путем для мира является мир", — сказал российский майор.
Памятник установлен у школы, названной в честь Сахарова, который считал справедливыми требования армян Нагорно-Карабахской автономной области о её передаче из состава советского Азербайджана в советскую Армению.
Конфликт вокруг Карабаха, начавшийся в 1988 году, продолжается до сих пор. После войны 2020 года Азербайджан вернул контроль над частью территории бывшей советской автономной области и соседними районами. В части Нагорного Карабаха, остающейся под армянским контролем, размещены российские миротворческие силы. Баку продолжает настаивать на том, что рано или поздно вся территория Карабаха должна вернуться под его контроль.
- Андрей Сахаров – всемирно известный физик, один из создателей водородной бомбы, диссидент и правозащитник. В 1975 году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за свою общественную деятельность. C 1980 до 1986 году был в ссылке в городе Горький, после возвращения из ссылки до своей смерти в 1989 году занимался политической деятельностью, был одним из лидеров демократического движения.
- В России увековечена память о Сахарове, однако в заслугу ему властями ставятся работы по созданию водородной бомбы, а о правозащитной деятельности, как правило, умалчивается.
- На физическом факультете МГУ, как стало известно накануне, отменили лекцию о Сахарове. Она была приурочена к его 101-летию. Об этом сообщает Инициативная группа МГУ. В субботу, 21 мая, студентам планировали рассказать о научных достижениях Сахарова. Однако за несколько часов до начала лекций руководство МГУ через деканат факультета отменило их без объяснения причин. Инициативная группа МГУ считает отмену лекций актом цензуры.
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