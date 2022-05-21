Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В МГУ "по указке сверху" отменены лекции об Андрее Сахарове

На физическом факультете МГУ отменили лекцию о физике-изобретателе и правозащитнике Андрее Сахарове. Она была приурочена к его 101-летию. Об этом сообщает Инициативная группа МГУ.

В субботу, 21 мая, студентам планировали рассказать о научных достижениях Сахарова, в том числе о создании водородной бомбы и модели возникновения Вселенной. Однако за несколько часов до начала лекций руководство МГУ через деканат факультета отменило их без объяснения причин.

Инициативная группа МГУ считает отмену лекций актом цензуры, и что решение было принято "по указке сверху". "Произошедшее имеет, безусловно, политический характер. Завтра исполняется 101 год со дня рождения Андрея Сахарова, личность которого связана с созданием оружия массового поражения - водородной бомбы, но также с последовательной критикой его испытания и использования, с многолетней борьбой за мир и права человека в СССР", - написали участники группы в пятницу вечером.

Одним из лекторов, как сообщает Инициативная группа МГУ, должен был стать Борис Альтшулер. Он, как и Сахаров, является учёным-физиком и правозащитником, членом Московской Хельсинкской группы.

  • Андрей Сахаров — всемирно известный советский физик, один из создателей водородной бомбы, диссидент и правозащитник. В 1975 году Сахаров был удостоен Нобелевской премии мира за свою общественную деятельность.
  • Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за “вклад в дело укрепления мира”. За всю историю награды её лауреатами стали трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачёв и редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
  • Дмитрий Муратов получил премию в 2021 году. В марте 2022 года он решил продать нобелевскую медаль и передать вырученные средства в фонд помощи украинским беженцам.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG