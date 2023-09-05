Папа Франциск объяснил, что имел в виду, когда говорил о "великой России"

Папа римский Франциск разъяснил свои слова о "великой России", которые вызвали резкую реакцию Украины.

Отвечая на вопрос итальянского журналиста, папа Франциск сказал, что в своём недавнем выступлении по видеосвязи перед российскими молодыми католиками, говорил не о российском империализме, а о культурном наследии России. При этом понтифик признал, что его комментарии были, возможно, некорректно сформулированы.

"Я не думал об империализме, когда это говорил, – я говорил о культуре, а передача культуры никогда не может быть имперской, никогда: это всегда означает вести диалог, и я говорил об этом. Действительно, существуют империализмы, которые хотят навязать свою идеологию. Культуру используют, перегоняя ее в идеологию... Когда я говорил о великой России в смысле не только географическом, но и культурном, мне в голову пришло то, чему нас учили в школе: Петр I, Екатерина II. Так возник этот элемент, вероятно, не совсем правильный", - добавил папа римский.

Неделю назад обращаясь по видеосвязи к участникам X Всероссийской встречи католической молодежи папа Франциск сказал :"Никогда не забывайте о наследии. Вы – потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра Первого, Екатерины Второй, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы – потомки великой России-матушки, идите вперед с этим".

Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что, сознательно или нет, папа способствовал распространению "российских великодержавных идей", которыми Кремль оправдывает убийства украинцев.