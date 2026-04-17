Папа Лев XIV осудил лидеров, которые тратят миллиарды на войны

Папа римский Лев XIV раскритиковал лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир "разрушается горсткой тиранов". Такое заявление он сделал во время своего визита в Камерун.

Он также осудил лидеров, которые используют религиозную риторику для оправдания войн, и призвал к "решительному изменению курса".

"Мастера войны притворяются, что не знают, что для разрушения требуется всего лишь мгновение, но часто всей жизни недостаточно, чтобы все восстановить. Они закрывают глаза на тот факт, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, но ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде нет", – передает слова понтифика агентство Reuters.

Это заявление было сделано на фоне конфликта администрации президента США Дональда Трампа со Львом XIV, который в своих выступлениях не раз призывал к миру на Ближнем Востоке.

6 апреля Трамп заявил, что, по его мнению, Бог поддерживает действия США и Израиля в отношении Ирана, потому что "Бог хочет, чтобы о людях заботились". "Богу не нравится то, что происходит. Мне тоже не нравится то, что происходит", – сказал он.

10 апреля Лев XIV опубликовал в соцсети X пост, в котором заявил, что "Бог не благословляет никаких конфликтов". "Любой, кто является учеником Христа, никогда не будет на стороне тех, кто когда-то брался за меч, а сегодня сбрасывает бомбы", – написал он.

13 апреля Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал Льва XIV из-за позиции Ватикана по вопросу о войне с Ираном. Американский президент заявил, что понтифик "слаб в борьбе с преступностью и ужасен во внешней политике".

"Я не хочу папу, который считает нормальным, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Я не хочу папу, который считает ужасным, что Америка атаковала Венесуэлу – страну, которая отправляла огромные объемы наркотиков в США[...]. И я не хочу папу, который критикует президента США за то, что я делаю именно то, для чего был избран – с разгромным преимуществом – устанавливаю рекордно низкий уровень преступности и создаю величайший фондовый рынок в истории", – написал Трамп.

Американский президент также опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он был показан в образе, похожем на Иисуса Христа. Впоследствии этот пост был удален, а сам Трамп заявил, что думал, что он был изображен в образе врача Красного Креста.

Папа Лев XIV – уроженец США Роберт Фрэнсис Превост. В прошлом году Трамп приветствовал его избрание понтификом, отметив, что он первый гражданин США, ставший Римским папой. После слов президента Лев XIV заявил, что не изменит свою позицию по вопросу о войне и "не боится" критики со стороны администрации Трампа.