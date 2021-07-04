Папа римский госпитализирован в столице Италии для плановой операции

Папа римский Франциск госпитализирован в итальянской столице для плановой операции на толстой кишке, сообщила пресс-служба Ватикана.

По её сведениям, понтифик проходит лечение в клинике имени Джемелли. Это первая госпитализация Франциска с момента его избрания главой Римско-католической церкви в 2013 году. В 2014-м, как отмечает "Би-би-си", он был вынужден отменить несколько запланированных мероприятий со своим участием из-за проблем с желудком.

Сообщение о плановой операции Ватикан передал в воскресенье. Ранее в этот день 84-летний понтифик провёл традиционную проповедь для тысяч верующих, которые собрались перед собором Святого Петра. Во время этой службы Франциск сообщил о намерении в сентябре посетить Словакию, а перед этим столицу Венгрии Будапешт.