Папа римский принял отставку главы католической архиепархии в Москве

Папа римский Лев XIV принял прошение об отставке архиепископа Павла Пецци – митрополита архиепархии Божией Матери в Москве.

65-летний Пецци подал прошение по состоянию здоровья в соответствии с каноническим правом епископа.

Одновременно понтифик назначил апостольским администратором вспомогательного епископа Николая Дубинина. Он будет временно управлять архиепархией до назначения нового правящего архиепископа.

Павел Пецци родился 8 августа 1960 года в Италии. В 1987 году получил степень бакалавра философии в Риме, а в 1990 году – степень бакалавра богословия. 22 декабря 1990 года был рукоположен в священники.

В 1993–1998 годах служил деканом центрального региона Апостольской администратуры в азиатской части России, одновременно занимал пост главного редактора "Сибирской католической газеты".

С 1998 года отвечал за деятельность движения Comunione e Liberazione ("Общение и освобождение") в России. В 2006–2008 годах был ректором Санкт-Петербургской католической семинарии. В 2007 году назначен архиепископом архиепархии Божией Матери в Москве.

В январе 2011 года избран председателем Конференции католических епископов России.

Николай Дубинин — российский римско-католический епископ-францисканец, первый в новейшей истории католической церкви в России епископ этнический русский. Родился 27 мая 1973 года в Новошахтинске Ростовской области.

В 1990-е годы учился на филфаке Ростовского госуниверситета, затем поступил в семинарию в Москве и вступил в Орден францисканцев. Богословское образование получил в Польше. В 2000 году рукоположен в священники.

Служил в Санкт-Петербурге, в 2005–2018 годах возглавлял Российскую кустодию францисканцев. В 2020 году Папа Франциск назначил его вспомогательным епископом архиепархии в Москве. В том же году Дубинин был рукоположен в епископы.