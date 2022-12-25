Папа римский призвал к прекращению войны России с Украиной

Папа римский Франциск выступил в Рождество в Ватикане с традиционным посланием "К городу и миру" (Urbi et Orbi) и призвал к прекращению боевых действий на территории Украины.

В своей речи понтифик поздравил верующих с праздником и призвал к солидарности с украинцами. Франциск отметил, что многие жители Украины проживают наступившее Рождество "в темноте, на холоде или вдали от своих домов из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны".

Папа также упомянул о голоде, который в бедные страны принесла война России с Украиной.

В ночь перед Рождеством на мессе в соборе Святого Петра в Ватикане понтифик осудил алчность тех, кто, по его словам, "пожирает собственных соседей".

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своём поздравительном сообщении в твиттере назвала 2022 год годом солидарности с украинцами. Фон дер Ляйен обратила внимание, что Европа преодолела "беспрецедентный энергетический кризис".

Президент Украины Владимир Зеленский в канун Рождества в своей речи поздравил граждан, находящихся в стране, за её пределами и в плену. Украинский лидер, среди прочего, упомянул об обороне "Азовстали" в Мариуполе, оккупации пригородов Киева, успехах военных в Херсоне и Изюме.

25 декабря католики и протестанты наряду с прихожанами ряда православных церквей празднуют Рождество Христово – один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю.

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