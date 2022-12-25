ОВД-Инфо: в Перми задержали автора граффити с правилами жизни в России

В Перми задержали уличного художника, который работает под псевдонимом Ffchw. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Полиция задержание не комментировала.

Позднее художника отпустили без составления протокола. По данным "ОВД-Инфо", задержанного спрашивали о его отношении к войне России с Украиной и угрожали обыском.

После нападения России на Украину Ffchw сделал несколько антивоенных граффити. В том числе стрит-арт "Итоги", в котором было 37 пунктов о том, что можно и чего нельзя делать в России. Работу закрасили спустя сутки после её появления.

Художник работает под псевдонимом, настоящее имя он не раскрывает. Пермское издание 59.ru попыталось получить подтверждение о задержании Ffchw в МВД, но полицейские попросили назвать полное имя задержанного.

В России с начала полномасштабной войны с Украиной за участие в антивоенных акциях, пикетах, а также за посты в соцсетях задержаны около 20 тысяч человек. Возбуждено более 300 уголовных дел. Обвиняемыми или подозреваемыми по уголовным делам стали почти 400 россиян. Большая часть из них проходят по статье о фейках про российскую армию.

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