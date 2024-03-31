Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными "всех на всех"

Папа римский Франциск в обращении к католикам по поводу праздника Пасхи с балкона Святого Петра в Ватикане призвал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
Трансляция обращения велась на канале Vatican News.
Кроме того, понтифик выступил за немедленное прекращение огня в секторе Газа, доставку туда гуманитарной помощи и освобождение израильских заложников, захваченных в октябре прошлого года группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.
Понтифик также выразил надежду на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном на пути к заключению мирного договора.
Папа римский в своей речи отметил, что от конфликтов и насилия, прежде всего, страдает мирное население, особенно дети.
Ранее 87-летний папа римский Франциск провёл пасхальную службу. На Крестном ходе в пятницу, 29 марта, понтифик не присутствовал по состоянию здоровья, но следил за происходящим из своей резиденции в Ватикане.
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