Папа римский призвал РФ и Украину к обмену пленными "всех на всех"

Папа римский Франциск в обращении к католикам по поводу праздника Пасхи с балкона Святого Петра в Ватикане призвал к обмену военнопленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".

Трансляция обращения велась на канале Vatican News.

Кроме того, понтифик выступил за немедленное прекращение огня в секторе Газа, доставку туда гуманитарной помощи и освобождение израильских заложников, захваченных в октябре прошлого года группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Понтифик также выразил надежду на продолжение диалога между Арменией и Азербайджаном на пути к заключению мирного договора.

Папа римский в своей речи отметил, что от конфликтов и насилия, прежде всего, страдает мирное население, особенно дети.

Ранее 87-летний папа римский Франциск провёл пасхальную службу. На Крестном ходе в пятницу, 29 марта, понтифик не присутствовал по состоянию здоровья, но следил за происходящим из своей резиденции в Ватикане.

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