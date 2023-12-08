Парламент Болгарии преодолел вето президента на поставки Киеву БТР

Парламент Болгарии преодолел вето президента Румена Радева на бесплатные поставки Украине 100 бронетранспортёров. За преодоление вето проголосовали 162 депутата, против — 55, сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

София должна была передать Киеву БТР, которые 40 лет простояли на складе. Радев заявил, что эта техника может понадобиться самой Болгарии, например, при охране границы или при борьбе со стихийными бедствиями и наложил вето на соглашение о поставке.

Болгарский парламент ратифицировал соглашение о бесплатной отправке 100 БТР Киеву 22 ноября. Документ был подписан МВД Болгарии и Минобороны Украины в августе. За ратификацию проголосовало большинство парламентских фракций, против были только социалисты и пророссийская партия "Возрождение".

Поставки вооружений Украине с самого начала российского вторжения вызывают бурные дискуссии в Болгарии. В декабре прошлого года парламент в конце концов согласился с отправкой Киеву военно-технической помощи. Речь при этом идёт о вооружении, в котором, как утверждается, болгарская армия и силовые структуры больше не нуждаются.

Президент Радев с самого начала, как и социалисты и партия "Возрождение", был против отправки военной помощи Украине.

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