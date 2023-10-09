Парламент Грузии не примет резолюцию о военных планах РФ в Абхазии

Первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский заявил, что парламентское большинство "не будет даже рассматривать" проект резолюции, осуждающей планы Москвы по передислокации части кораблей Черноморского флота РФ из аннексированного Севастополя и Новороссийска в абхазский порт Очамчира. О разработке таких планов, после недавней встречи с Владимиром Путиным заявил президент самопровозглашённой Абхазии Аслан Бжания. По утверждению Бжания, Москва и Сухуми уже оформили соответствующий договор.

Георгий Вольский обосновал решение парламентского большинства не принимать резолюцию тем, что Грузия "находится в сложнейшем положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии", а в таких обстоятельствах принимать подобную резолюцию, по мнению правящей партии, "было бы провокацией".

Вольский дал понять, что заявление Аслана Бжания ещё не значит строительства в Очамчирском порту базы ВМФ РФ, поскольку аналогичные заявления Москва "делала ещё в 2009 году", но с тех пор по утверждению вице-спикера "в Очамчире не было проведено никаких работ по углублению морского дна либо строительства инфраструктуры, необходимой для военно-морской базы".

Проект резолюции, подготовленный независимым депутатом Теоной Акубардия и её коллегами по оппозиционной фракции "За Грузию", в резкой форме "осуждал оккупацию Москвой суверенной территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии", ровно как её "милитаризацию, прямо угрожающую национальной безопасности Грузии, безопасности черноморского региона и всего евроатлантического сообщества".