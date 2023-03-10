Парламент Грузии отклонил законопроект об "иноагентах"

Парламент Грузии в пятницу отклонил во втором чтении законопроект о так называемых иностранных агентах, принятие которого в первом чтении вызвало массовые протесты в стране.

После двух дней протестов правящая партия "Грузинская мечта" утром 9 марта заявила, что проект будет снят с рассмотрения. Однако неясно было, как это будет сделано технически.

Утром 10 марта его вынесли на второе чтение, "за" проголосовал только один депутат, - сообщает Грузинская служба Радио Свобода. Таким образом, законопроект отклонён и не будет принят.

Законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывает любые организации, деятельность которых финансируется из-за рубежа на 20% или более, официально регистрироваться в качестве "иностранных агентов". Критики документа, к которым присоединилась и президент Саломе Зурабишвили, считают, что законопроект составлен по образцу российского, который Кремль использует для борьбы с независимыми гражданскими организациями и инакомыслящими. Законопроект раскритиковали и США и ЕС.

Два дня после принятия документа в первом чтении в Тбилиси у здания парламента проходили массовые митинги, которые завершались столкновениями с полицией.

Вечером 9 марта, уже после сообщения о том, что закон не будет принят, в Тбилиси, Батуми и Кутаиси в четверг вечером возобновились акции протеста. Их участники потребовали отставки правительства и досрочных выборов.

В ходе акций в предыдущие дни полиция задержала 134 человека. Уполномоченный по правам человека в Грузии заявил, что несколько арестованных участников уличных протестов получили телесные повреждения. Как сообщает МВД Грузии, вечером 9 марта более 130 задержанных были освобождены. У одних истёк срок пребывания в следственном изоляторе, другие уже выплатили штрафы. Под стражей остается один задержанный, который обвиняется в нападении на полицейских.

Специальная следственная служба начала расследование подозрений в неправомерном применении силы полицией в ходе арестов 7 и 8 марта.