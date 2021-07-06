Парламент Израиля не продлил действие спорного закона о гражданстве

Парламент Израиля впервые с 2003-го года не смог продлить действие спорного закона о гражданстве, который не позволяет палестинцам из числа жителей Западного берега или сектора Газа, состоящим в браке с израильтянами, автоматически претендовать на получение израильского паспорта.

После дебатов, которые затянулись до ночи, документ получил 59 голосов "за" и столько же "против". Двое парламентариев из партии "Объединённый арабский список", которая представляет интересы арабского меньшинства Израиля, воздержались. Оппозиционные правые политики из числа сторонников экс-премьера Биньямина Нетаньяху, традиционно голосовавшие за закон, на этот раз его не поддержали. Тем самым, как пишет "Би-би-си", создана неловкая ситуация для нового главы правительства Нафтали Беннета – лидера националистической партии "Ямина".

Голосование рассматривают как вотум доверия кабинету Беннета, состоящему из самых разных политических сил – левых, центристов, правых и представителей арабских объединений. Правительственная коалиция предлагала компромисс в виде продления документа на полгода. Ранее действие закона пролонгировалось каждый год. Решение связывали с мерами безопасности.

Впервые проект был принят 18 лет назад, во времена второй палестинской интифады. Теперь срок его действия должен истечь с наступлением 7-го июля.