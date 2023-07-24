Парламент Израиля Кнессет на голосовании 24 июля принял первый законопроект из пакета о судебной реформе, вызвавшего массовые протесты. Трансляцию заседания вела газета The Jerusalim Post.

Принятый 24 июля законопроект ограничивает право Верховного суда отменять решения, принятые правительством (оно формируется из депутатов). По мнению критиков, поправки создают возможности для злоупотреблений властью, устраняя один из немногих эффективных механизмов контроля за правительством.

Другие поправки, за которые в понедельник не голосовали, предполагают смену процедуры назначения судей Верховного суда. Оппозиция уверена, что законы судебной реформы приведут к исчезновению независимой судебной системы. Оппозиционные депутаты в Кнессете бойкотировали последнее голосование, однако голосов 64 депутатов правящей коалиции оказалось достаточно для принятия.

Во время заседания у здания, где проходило голосования, проводилась демонстрация протеста, в ней участвуют 20 тысяч человек, сообщает газета "Гаарец". Полиция применила водомёты чтобы отогнать участников, соообщается о 19 задержанных.

К протестам присоединился крупный бизнес. Израильский бизнес-форум, объединяющий руководителей 150 крупнейших компаний страны, объявил о забастовке в знак протеста реформы. К забастовке присоединились многие стартапы, банки, торговые центры и автозаправочные станции.

В понедельник министр финансов Израиля Бецалель Смотрич предложил отложить голосование по поправкам минимум на полгода. Инициатива была отклонена. На принятии законов в неизменном виде и сейчас наставают ультраконсерватные члены правящей коалиции, обещающие в противном случае выйти из её состава, что неизбежно приведёт к шестым парламентским выборам за 4 года.