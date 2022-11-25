Парламент Нидерландов признал Россию страной — спонсором терроризма

Нижняя палата парламента Нидерландов – палата представителей – объявила Россию государством – спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает агентство NRC.

За такое решение 24 ноября проголосовало большинство парламентариев. Они поддержали инициативу члена партии "Зеленых левых" Тома ван дер Ли. Российские войска "структурно и преднамеренно" наносят удары по гражданским объектам в Украине, цитирует телеканал WNL выдержки из принятого документа. Члены парламента призывают максимально поддерживать Киев.

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма.

Ранее в среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признаётся страной – спонсором терроризма.