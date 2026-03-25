Парламент Якутии лишил мандата депутата со статусом "иноагента"

Депутаты Госсовета (Ил Тумена) Якутии досрочно лишили мандата депутата Александра Иванова, которого ранее признали "иностранным агентом". За проголосовали 53 депутата, против - двое, еще трое воздержались. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Председатель Госсовета Якутии Афанасий Владимиров заявил, что "лицо, находящееся под иностранным влиянием, не может входить в состав органов публичной власти".

Александра Иванова, который избрался в 2023 году от партии "Новые люди", признали "иноагентом" 27 февраля. Перед заседанием, на котором рассматривался вопрос о лишении его полномочий, Иванова перестали пускать в здание Ил Тумена, хотя депутат подчёркивал, что оспорил статус "иностранного агента" в суде.

Ранее "Новые люди" требовали от Иванова сдать мандат, а руководство Госсовета обратилось в МВД с требованием проверить высказывания депутата на экстремизм.

Иванова признали "иноагентом" после публикации видео, в котором он заявил, что "народ Саха не имеет свободы", а в Якутии "иной раз запрещают изучать родной язык".

В 2024 году Иванов дал интервью турецкому блогеру Джему Кырану, в нём депутат говорил, что хотел бы независимости Якутии в будущем. В 2025-м на эти слова обратили внимание прокремлёвские активисты и медиа. После этого телеканал "Царьград" призвал объявить Иванова иноагентом.

По законодательству, депутаты, которые признаются "иностранными агентами", имеют 180 дней для того, чтобы оспорить решение Минюста в суде. Если за это время статус снять не получается, то они должны сдать мандат. Мандатов ранее лишились ряд депутатов региональных парламентов, в частности представитель "Яблока" Борис Вишневский в Петербурге.

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не были определены, что позволяло властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать "агентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но, по мнению властей, "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет. В списке "иноагентов" сейчас более 1000 позиций, большая часть - физические лица.