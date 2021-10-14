Правозащитную организацию из Якутии признали "СМИ – иноагентом"

Министерство юстиции России внесло правозащитную организацию "Якутия – Наше Мнение" в реестр "СМИ-иностранных агентов". Информация об этом появились на сайте ведомства.

Ранее глава организации Степан Петров также был признан "СМИ – иноагентом". Он писал о коррупции Якутии, в частности требовал завести уголовное дело на главу региона Айсена Николаева.

Ранее Минюст России внес в реестр "СМИ – иноагентов" журналисток Татьяну Вольтскую, Екатерину Клепиковскую и Елену Соловьеву, сотрудничающих с Радио Свобода и сайтом Север.Реалии. Также в список внесли расследовательский проект Bellingcat.

На данный момент в реестр "СМИ – иноагентов" включены 86 человек и организаций, с начала 2021 года список увеличился на 69 пунктов.

1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских изданий потребовали аннулировать нынешний список "СМИ – иноагентов", а также внести 12 поправок в действующее законодательство об "иностранных агентах". Они подписали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Кремль пообещал рассмотреть обращение журналистов о внесении поправок в закон об "иностранных агентах".