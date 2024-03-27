Парламентские выборы в ЕС пройдут несмотря на киберугрозы

Европейская Комиссия во вторник отправила распоряжение высокотехнологичным компаниям (биг-тех) — оказать помощь в проведении выборов в Европейский парламент, сообщает издание Politico. Выборы пройдут с 6 по 9 июня. Главные онлайн-платформы Facebook, X, YouTube и TikTok должны будут защитить голосование от дезинформации и хакерских атак.

В своём распоряжении Европейская Комиссия ссылается на Закон о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), в котором прописаны обязательства компаний "биг-тех". Речь идёт об улучшении модерации контента на платформах социальных сетей и решении проблем, связанных с незаконным контентом.

В Брюсселе готовятся дать отпор возможным попыткам дезинформации и угрозам онлайн-хакерства. В публикации издания Politico упоминаются также распространение вирусной лжи и скоординированные кампании российских ботов или продукция фейковых СМИ.

Если компании, которых касается распоряжение Еврокомиссии, не смогут обеспечить безопасность голосования, им может быть выписан штраф на сумму до 6 процентов от их годового глобального дохода.

"Мы знаем, что этот избирательный период, который открывается в Европейском Союзе, будет подвергнут либо гибридным атакам, либо иностранному вмешательству всех видов", — заявил в феврале комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. "Поэтому мы не можем противостоять этому вмешательству, пользуясь полумерами", отметил комиссар.

Сотни миллионов европейцев проголосуют за избрание новых членов Европейского парламента с 6 по 9 июня.

Некоторым платформам, таким как Facebook, YouTube и TikTok, было предложено обеспечить чёткую маркировку политической рекламы и дипфейков с использованием искусственного интеллекта. Им также необходимо создать специализированные группы для мониторинга потенциальных угроз и нарративов, растущих в некоторых из 27 стран ЕС, пишет Politico.

Платформы также должны будут обеспечить продвижение разнообразных материалов в противовес неподобающему контенту. Например, YouTube во время президентских выборов в Финляндии в начале этого года, чрезмерно продвигал крайне правые антииммиграционные видеоролики, отмечается в публикации.