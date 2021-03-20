ПАРНАС на выборах в Думу поддержит "список доверия"

Оппозиционная Партия народной свободы (ПАРНАС) не пойдёт в нынешнем году на выборы в Госдуму самостоятельно, однако поддержит так называемый "список доверия", в который войдут кандидаты, разделяющие принципы и ценности партии.

Об этом на съезде партии в Москве заявил её лидер Михаил Касьянов. По его словам, партия "не считает возможным собирать подписи и участвовать в выборах вне коалиции, если не будет единого списка кандидатов и консолидированной политической кампании всей оппозиции".

Как именно будет формироваться "список доверия", могут ли в нём быть кандидаты от иных партий - пока неясно. Касьянов высказался против так называемого умного голосования - технологии, которую предложил Алексей Навальный. Она заключается в голосовании за самого сильного оппонента кандидата от "Единой России", вне зависимости от партийной принадлежности. По словам Касьянова, ПАРНАС "против “Умного голосования”, потому что оно предлагает голосовать за кого угодно, кто может победить, это значит за всяких нехороших людей из коммунистов, за всяких нехороших людей из жириновцев кандидатов от ЛДПР - РС>".

На прошлых выборах в Госдуму - в 2016 году - ПАРНАС имел право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Предвыборный список партии возглавил Михаил Касьянов. На базе ПАРНАС была создана коалиция с участием в том числе сторонников Навального, однако незадолго до выборов она распалась из-за разногласий. В результате партия набрала менее 1 процента голосов, никто из её кандидатов в Думу не был избран.

Сейчас партия потеряла право выдвижения без сбора подписей.

Ранее в субботу с критикой "умного голосования" выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предположил, что это проект, за которым стоят зарубежные государства и спецслужбы.