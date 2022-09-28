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Партия Саакашвили требует ввести "оккупационный налог" для граждан РФ

На погранпереходе "Верхний Ларс"

В Грузии оппозиционная партия "Единое национальное движение", основанная в 2001 году Михаилом Саакашвили, официально внесла на рассмотрение парламента законопроект "О налоге за оккупацию" Абхазии и Южной Осетии.

По мнению инициаторов законопроекта, все россияне, приезжающие в страну, либо уже находящиеся в Грузии в качестве туристов, обязаны заплатить в государственную казну 1 000 лари (около $350). В противном случае гражданин России не сможет пересечь границу, в том числе через КПП "Верхний Ларс – Казбеги" на сухопутном участке российско-грузинской границы. Если же он уже находится в стране, он может быть выдворен - хотя грузинское законодательство и предусматривает годичный безвизовый режим для туристов, в том числе из России.

Источники в правящей партии "Грузинская мечта" пока не комментирует законопроект, но намекают, что он вряд ли будет принят. Правительство Ираклия Гарибашвили часто указывает на двузначные цифры экономического роста и даже не скрывает, что этот рост во многом обеспечен именно большим потоком туристов из России.

Кроме того, премьер Гарибашвили неоднократно подчёркивал суть политики Тбилиси в условиях войны в Украине: "Грузия не присоединится к антироссийским санкциям и не допустит открытия «второго фронта» против России". Кроме того, Грузия взяла на себя обязательства перед ЕС не допускать дискриминации в любой форме - а в предложенном законопроекте ряд правозащитных НКО усмотрели признаки дискриминации.

В последние дни резко вырос поток граждан России, пытающихся попасть в Грузию через погранпереход "Верхний Ларс". Многие из них не скрывают, что уезжают из-за объявленной в России мобилизации. На погранпереходе возникла огромная очередь. Власти Грузии заявляют, что не намерены ограничивать въезд россиян.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. Москва в 2008 году признала независимость этих самопровозглашённых республик.

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