Партию "Яблоко" не допустили до выборов в горсовет Петрозаводска

В столице Республики Карелия Петрозаводске местный избирком отказался регистрировать список кандидатов от "Яблока" якобы из-за отсутствия необходимых документов, сообщила пресс-служба партии.

В "Яблоке" отметили, что комиссия должна была предупредить о выявленных нарушениях заранее, но никаких подобных извещений карельское "Яблоко" не получало.

Аналогичное решение ранее принял и петербургский избирком, не допустив "Яблоко" к выборам в Заксобрание Петербурга. При этом с поданными документами у партийцев проблем не было, утверждают в "Яблоке". "Коммерсант" писал, что избирательная комиссия нашла ошибку при подготовке документов, в частности, в доверенности финансового уполномоченного.

"Недопуск многое говорит о реальной поддержке действующего политического курса городских властей и якобы низкой поддержке "Яблока": граждан пытаются лишить права на альтернативу", – заявили в партии.

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму права участвовать в кампании по разным основаниям лишились около 40 членов "Яблока" - единственной зарегистрированной партии, открыто выступающей за завершение войны в Украине. Более 10 членов партии стали за последние месяцы обвиняемыми по различным уголовным делам, 11 активистов отбыли административные аресты, также у членов партии и в офисах прошли более 40 обысков и осмотров помещения. 11 членов партии Минюст России внес в реестр "иностранных агентов", отмечает "Настоящее Время".