Партнёр или конкурент?

Владимир Путин подписал с Си Цзиньпином "Декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа". Подписаны и другие документы, среди которых заявление об "укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Стороны также договорились о продлении существующего договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

А вот о сроках строительства газового трубопровода "Сила Сибири-2" пока так и не договорились. Путин находится в Китае, и эксперты сходились во мнении, что для российского президента очень важно решить вопрос о поставках газа в эту страну по приемлемым для России ценам. По данным Bloomberg, Москва надеялась, что нестабильность на Ближнем Востоке заставит Пекин серьезнее задуматься об альтернативных поставках газа.

При этом для самого "Газпрома" китайский рынок пока не смог компенсировать потерю высокодоходного рынка Европы. К тому же переориентация на восток сопряжена не только с низкими экспортными ценами, но и с колоссальными затратами на новую инфраструктуру.

Вдобавок Китай лишает российских металлургов прибыли и рынков сбыта. Из-за слабого внутреннего спроса КНР активно "заваливает" мировые рынки дешевой сталью. Это приводит к падению экспортной выручки российских предприятий и усилению давления на внутренний рынок.

Жалуются на соседа и владельцы птицеферм. Наличие больших объемов китайского мяса бройлеров выгодно переработчикам, но делает российское куриное филе невостребованным. Для минимизации финансовых потерь некоторые фермы массово избавляются от поголовья.

Аграрии тоже пока не видят плюсов от российско-китайского сотрудничества: большого спроса на российскую пшеницу в КНР нет. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что рынок Китая для российской пшеницы де-факто закрыт из-за политических решений на высшем уровне. При этом Китай активно закупает зерно у Австралии и Канады.

Ну и, наконец, Китай продолжает захватывать российский автопром.

Так кто же для России Китай – стратегический партнёр или конкурент? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с журналистом Ридом Стэндишем, экспертом по внешней политике Китая Темуром Умаровым и политологом Русланом Айсиным.