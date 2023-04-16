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Пасха во время войны: несколько храмов в Украине попали под обстрел

У разрушенного храма в Камышевахе

Большинство православных христиан мира 16 апреля отмечает Пасху - один из важнейших христианских праздников. Пасхальные богослужения прошли в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Каких-либо инициатив о пасхальном перемирии не выдвигалось. Обе стороны конфликта сообщают об обстрелах в ночь на воскресенье и в воскресный праздничный день.

Артиллерийскому обстрелу подвергся город Никополь в Днепропетровской области Украины - об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. При этом пострадал и городской храм, были ранены два человека. "Россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого" - написал Лысак в телеграме.

Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил об обстреле церкви в посёлке Камышеваха. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. Сообщается также об авиаударе по психоневрологическому интернату в Сумской области - пострадала одна женщина.

В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и Дом культуры в Снигирёвке. Российские военные все эти сообщения не комментируют.

Представители назначенных России властей Донецка в свою очередь заявляют об обстреле города в ночь на воскресенье. Утверждается, что обломки ракет упали неподалёку от кафедрального Спасо-Преображенского собора, в результате обстрела погибла женщина.

  • Пасхальные богослужения прошли и в храмах автокефальной Православной церкви Украины, и Украинской православной церкви, которая, как утверждают украинские власти, полностью не порвала с Московской патриархией. Обе церкви провели богослужения на территории Киево-Печерской лавры - в разных храмах. К 29 марта монастырь УПЦ по распоряжению властей должен был покинуть Лавру, но этого не произошло. Тем не менее, власти не препятствовали богослужению этой церкви на территории лавры.
  • Президент Украины Владимир Зеленский записал своё видеообращение на территории Киево-Печерской лавры. Он отметил, что главным символом Пасхи является победа правды, добра и жизни, и за эту победу сейчас борются украинцы.
  • Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. На службу пришёл российский президент Владимир Путин. В своём обращении Кирилл назвал войну в Украине "междоусобным конфликтом" и сказал, что будет молиться за "справедливый мир" между "братскими народами". Он также вновь сказал, что считает "Русью" территории как России, так и Украины.
  • Папа римский Франциск во время обращения к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира. Глава католической церкви сказал, что сегодня вспоминает "наших братьев и сестер в России и Украине", и призвал, чтобы "Господь был с ними и помог им достичь мира". Он призвал скорбеть о войнах, продолжающихся по всему миру, и молиться за жертв насильственной смерти от рук человека.

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