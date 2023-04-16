В Киеве сообщили о возвращении в ходе "Пасхального обмена" 130 пленных

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о возвращении из российского плена в результате обмена 130 украинцев.

"Большой Пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в последние дни в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой", - написал Ермак в телеграм-канале в воскресенье.

Российская сторона об обмене, приуроченному к Пасхе, пока не сообщала, отмечает РБК.

До этого об обмене пленными между Украиной и Россией сообщалось 7 марта. В Украину вернулись 130 человек. В Киеве тогда отмечали, что большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения. Минобороны России заявило в начале марта о возвращении 90 военнослужащих.